Podolski soulève encore des trophées à 40 ans

Magistral. À 40 ans, Lukas Podolski continue de rayonner. Avec le Górnik Zabrze, l’ancien joueur du Bayern Munich a dominé le Raków Częstochowa samedi pour soulever la coupe de Pologne (2-0).

Entré dans les derniers instants de la rencontre, le champion du monde 2014 a contribué au premier titre de son équipe depuis 1988.

Un geste de grande classe

S’il n’a joué qu’une poignée de minutes dans la compétition, le joker de luxe Podolski a fait un très beau geste lors des célébrations en invitant la légende locale Stanisaw Olizo, capitaine du club de Zabrze à l’époque et désormais âgé de 88 ans, à soulever le trophée avec lui. Ce dernier est l’unique buteur lors de la seule finale européenne de son club, en Coupe des coupes en 1970 face à Manchester City (1-2).

Mais la fête n’est peut-être pas terminée pour l’ancien international allemand puisqu’il peut encore espérer être champion de Pologne avec son club, qui compte un match en moins et six points de retard sur le leader Lach.

Un kebab pour fêter ça ?