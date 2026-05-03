Still prend la porte

C’est tchao. Nommé à la tête de Watford en février dernier, Edward Still vient d’être licencié par Watford ce dimanche. Le frère de Will, sans club depuis son passage à Southampton, n’est pas parvenu à remettre les Hornets sur de bons rails.

Watford FC have this morning parted company with Head Coach Ed Still. First Team Coach Karim Belhocine has also left the club. We wish them all the best in their future endeavours. pic.twitter.com/h0lK2BlgqR — Watford Football Club (@WatfordFC) May 3, 2026

Un mauvais bilan

Sèchement battue par Coventry lors de la dernière journée de Championship (0-4), l’équipe de l’ancien assistant de Lens a terminé à la 16e place à dix points du premier relégable Oxford.

Sur une série de huit matchs sans victoire depuis mi-mars, Edward Still termine son aventure avec un bilan plus que mitigé : trois victoires, neuf défaites et quatre nuls. Son adjoint Karim Belhocine a également été prié de faire des bagages.

Deux frères.

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