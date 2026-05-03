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Still prend la porte

TM
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Still prend la porte

C’est tchao. Nommé à la tête de Watford en février dernier, Edward Still vient d’être licencié par Watford ce dimanche. Le frère de Will, sans club depuis son passage à Southampton, n’est pas parvenu à remettre les Hornets sur de bons rails.

Un mauvais bilan

Sèchement battue par Coventry lors de la dernière journée de Championship (0-4), l’équipe de l’ancien assistant de Lens a terminé à la 16e place à dix points du premier relégable Oxford.

Sur une série de huit matchs sans victoire depuis mi-mars, Edward Still termine son aventure avec un bilan plus que mitigé : trois victoires, neuf défaites et quatre nuls. Son adjoint Karim Belhocine a également été prié de faire des bagages.

Deux frères.

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TM

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