Conor Coady fête son 500e match pro à l’hôpital

Tout donner pour le blason. Ce lundi, pour le compte de la 41e journée de Championship, la rencontre entre Watford et Charlton s’est terminée dans la stupeur. Dans le temps additionnel, Conor Coady a quitté la pelouse inconscient après s’être sacrifié en prenant le ballon en pleine poire dans sa surface.

Un sacrifice pour un point sacré

Pour son 500e match professionnel, l’ancien de Wolverhampton est sorti du Vicarage Stadium directement en ambulance, puis transporté en urgence à l’hôpital. Beaucoup s’inquiétaient de l’état de santé de l’international anglais, d’autant que Sky Sports (diffuseur du match) refusait toujours de montrer les images du choc.

Plus de peur que de mal, puisque dans la soirée, Charlton a communiqué sur la situation de son joueur : « Coady a depuis reçu le feu vert pour quitter l’hôpital. Le club tient à remercier le personnel médical de Watford pour son soutien et son aide. » Une bonne nouvelle pour le club, toujours dans la course au maintien, à la 18e place. Arrivé en prêt au mois de janvier, Conor Coady a également voulu rassurer ses fans : « De retour à la maison avec mon fils… Merci à tous pour vos messages, ils me touchent beaucoup. Un point de plus au compteur pour les gars. »

Sylvain Kastendeuch valide.

Après son arrêt cardiaque, Edoardo Bove buteur