Un club anglais a mis fin à une folle disette de 675 jours

C’est la belle histoire du week-end. Dans les tribunes d’Oxford United, les supporters ont vécu la fin d’une malédiction : après 675 jours, le club anglais a enfin obtenu un penalty. C’est le capitaine Cameron Brannagan qui s’en est chargé à la 57ᵉ minute du match, permettant de récolter un point important pour le maintien.

La fin d’une malédiction et une bonne cause

Oxford United a aussi son lot de supporters qui s’imposent les défis les plus fous. Gary Hudson, surnommé « Fred Big Ox », avait juré de ne pas se raser la barbe tant que son équipe de Championship n’aurait pas obtenu un nouveau penalty. Pour rendre ce défi un peu plus sensé, le fervent supporter portait une perruque jaune et une barbe bleue afin de récolter des fonds pour une association dédiée à la santé mentale, la Fondation Joey Beauchamp.

La disette est terminée, et ça se fête. « C’était surréaliste, j’ai tout jeté en l’air », explique-t-il au micro de la BBC Radio Oxford. Les fans avaient tellement l’habitude de le voir avec cette tenue qu’il était devenu impossible de le reconnaître sans : « Deux de mes amis sont venus me voir et sont passés juste à côté de moi sans se rendre compte que c’était moi, sans barbe. » Matt Bloomfield, le coach, a lui aussi savouré le moment : « Je suis content que nous ayons enfin obtenu un penalty et que ça ait profité à une bonne cause. »

Maintenant, sortir de la zone de relégation.

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