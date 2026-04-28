PSG-Bayern égale un record vieux de 66 ans !

Quel match ! Ce PSG-Bayern (5-4), qui voit Paris prendre une petite option avant un retour décisif à Munich mercredi prochain, est déjà entré dans l’histoire. Et pour cause : cette demi-finale devient l’une des plus prolifiques de l’histoire de la C1, en égalant le record jusqu’alors détenu par un Eintracht-Rangers en 1960, une rencontre retour qui s’était terminée sur un 6-3.

À noter que la double confrontation s’était soldée sur score cumulé de 12-4 (6-1 au match aller) pour Francfort, qui s’était ensuite incliné en finale contre le grand Real Madrid (qui remportait alors la cinquième C1 d’affilée de son histoire). Il n’y a donc plus qu’à espérer que la manche retour Bayern-PSG ne s’inspire encore du scénario de 1960, pour encore plus de spectacle.

Si chiant que ça, le foot ?

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