Forfait pour la Coupe du monde, il annonce sa retraite internationale

Le coup de grâce. Touché lors du seul amical du Japon face à l’Islande, Wataru Endo a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde. « Depuis ma blessure, j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, et je n’ai aucun regret », a-t-il écrit dans un message publié sur les réseaux sociaux. Le milieu de terrain est remplacé par son homologue de M’Gladbach Shuto Machino dans la liste des Samuraï Blue.

発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。 怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。… — 遠藤 航 (Wataru Endo) (@wataru0209) June 11, 2026

Ce retrait marque la fin de l’aventure internationale du joueur des Reds, qui a annoncé sa retraite internationale. « Bien sûr, je ressens de la frustration de ne pas pouvoir participer à cette Coupe du monde, mais plus encore, je suis fier d’avoir pu, en tant que capitaine depuis la Coupe du monde au Qatar, mener cette équipe et la faire grandir ensemble au point de pouvoir parler de manière naturelle de l’objectif de remporter la Coupe du monde », poursuit-il dans son message.

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