Un joueur de 22 ans va (déjà) découvrir son septième pays

Pas facile, le jeu des carrières. Il n’a que 22 ans, a joué à Chicago Fire, Aston Villa, Al-Nassr, Fernerbahçe, Saint-Pétersbourg, son club formateur d’Envigado et s’apprête déjà à découvrir son… septième pays. Luis, c’est Jhon Durán. L’attaquant a été transféré au Benfica Lisbonne contre un peu plus de 6 millions d’euros. C’est plus de dix fois moins que son transfert à Al-Nassr à l’hiver 2025, où il était parti en échange de 77 millions d’euros.

Lors de cette période, il vivait… à Bahreïn. Il devait parcourir près de 1 000 bornes par jour pour rejoindre ses coéquipiers. Tout ça pour 18 petits matchs. L’attaquant international colombien, absent de la Coupe du monde, s’apprête donc à connaître son cinquième club en deux ans.

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