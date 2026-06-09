S’abonner au mag
  • Portugal
  • Benfica

L'officialisation de Mourinho au Real imminente

LL
1 Réaction
L'officialisation de Mourinho au Real imminente

Il n’y avait plus de doutes depuis la réélection de Florentino Pérez à la tête du Real Madrid. Benfica a officialisé ce mardi soir le départ de son entraîneur José Mourinho, qui va s’engager avec le club merengue dans les prochaines heures.

« Benfica a informé la CMVM que le Real Madrid CF avait officialisé son intention de recruter José Mourinho pour un montant de 15 millions d’euros, l’entraîneur ayant donné son accord. Merci, José Mourinho », a simplement écrit le club portugais dans son communiqué.

Tweet

Benfica en a profité pour annoncer dans un second communiqué « avoir conclu un accord avec Marco Silva en vue de la signature d’un contrat de travail d’une durée de deux saisons, prolongeable jusqu’à la saison 2028/2029 ».

On attend désormais le communiqué du Real Madrid pour officialiser de son côté l’arrivée du Special One après l’annonce du départ d’Alvaro Arbeloa un peu plus tôt ce mardi soir. Depuis plusieurs jours, le retour de Mourinho ne fait plus de doutes puisque Benfica avait déjà confirmé que le Real payerait sa clause libératoire en cas de réélection du président madrilène.

Au moins le prochain communiqué du Real devrait annoncer une bonne nouvelle.

José Mourinho balaye la rumeur qui l’envoie au Real Madrid

LL

Commentaires

Les membres ont posté 1 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Entre Mbappé et Dembélé, qui sortir du onze des Bleus ?

Mbappé
Dembélé
Aucun
Fin Dans 2j
99
45

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.