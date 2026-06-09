L'officialisation de Mourinho au Real imminente

Il n’y avait plus de doutes depuis la réélection de Florentino Pérez à la tête du Real Madrid. Benfica a officialisé ce mardi soir le départ de son entraîneur José Mourinho, qui va s’engager avec le club merengue dans les prochaines heures.

« Benfica a informé la CMVM que le Real Madrid CF avait officialisé son intention de recruter José Mourinho pour un montant de 15 millions d’euros, l’entraîneur ayant donné son accord. Merci, José Mourinho », a simplement écrit le club portugais dans son communiqué.

Benfica en a profité pour annoncer dans un second communiqué « avoir conclu un accord avec Marco Silva en vue de la signature d’un contrat de travail d’une durée de deux saisons, prolongeable jusqu’à la saison 2028/2029 ».

On attend désormais le communiqué du Real Madrid pour officialiser de son côté l’arrivée du Special One après l’annonce du départ d’Alvaro Arbeloa un peu plus tôt ce mardi soir. Depuis plusieurs jours, le retour de Mourinho ne fait plus de doutes puisque Benfica avait déjà confirmé que le Real payerait sa clause libératoire en cas de réélection du président madrilène.

Au moins le prochain communiqué du Real devrait annoncer une bonne nouvelle.

José Mourinho balaye la rumeur qui l’envoie au Real Madrid