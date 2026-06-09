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Le Real Madrid officialise un départ très attendu

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Le Real Madrid officialise un départ très attendu

La fin d’un secret de Polichinelle. Le Real Madrid a confirmé ce qui était attendu depuis plusieurs semaines : Álvaro Arbeloa ne sera plus son entraîneur l’année prochaine. Dans un communiqué publié ce mardi soir, le club merengue a annoncé « avoir trouvé un accord pour mettre fin à son aventure comme entraîneur de l’équipe première ».

Le champ est libre pour Mourinho

Le Real se dit « très reconnaissant » envers son ancien joueur, qui « a toujours fait preuve de loyauté, d’engagement et de professionnalisme » et qui « incarne les valeurs » de la Maison-Blanche. « Le Real Madrid, qui restera toujours sa maison, souhaite à Álvaro Arbeloa et à toute sa famille beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de leur vie », conclut le communiqué.

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Le départ d’Arbeloa, arrivé en janvier à la place de Xabi Alonso, ne faisait plus de doutes depuis longtemps puisque le technicien avait lui-même annoncé avant la dernière journée de championnat qu’il s’en allait. Le départ du champion du monde officialisé, l’arrivée du nouvel entraîneur madrilène ne devrait plus tarder à être annoncée.

C’est José Mourinho qui lui succédera en revenant sur le banc du Real après que Benfica a annoncé que le Real payerait sa clause en cas de réélection de Florentino Pérez. Chose faite depuis quelques heures.

Tous les feux sont désormais au vert pour le Special One.

L'Atlético de Madrid se paye la tête du Real Madrid

LL

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