Le Real Madrid officialise un départ très attendu

La fin d’un secret de Polichinelle. Le Real Madrid a confirmé ce qui était attendu depuis plusieurs semaines : Álvaro Arbeloa ne sera plus son entraîneur l’année prochaine. Dans un communiqué publié ce mardi soir, le club merengue a annoncé « avoir trouvé un accord pour mettre fin à son aventure comme entraîneur de l’équipe première ».

Le champ est libre pour Mourinho

Le Real se dit « très reconnaissant » envers son ancien joueur, qui « a toujours fait preuve de loyauté, d’engagement et de professionnalisme » et qui « incarne les valeurs » de la Maison-Blanche. « Le Real Madrid, qui restera toujours sa maison, souhaite à Álvaro Arbeloa et à toute sa famille beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de leur vie », conclut le communiqué.

Le départ d’Arbeloa, arrivé en janvier à la place de Xabi Alonso, ne faisait plus de doutes depuis longtemps puisque le technicien avait lui-même annoncé avant la dernière journée de championnat qu’il s’en allait. Le départ du champion du monde officialisé, l’arrivée du nouvel entraîneur madrilène ne devrait plus tarder à être annoncée.

C’est José Mourinho qui lui succédera en revenant sur le banc du Real après que Benfica a annoncé que le Real payerait sa clause en cas de réélection de Florentino Pérez. Chose faite depuis quelques heures.

Tous les feux sont désormais au vert pour le Special One.

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