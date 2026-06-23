Les dessous de la rivalité Haaland-Mbappé

L’attaque des Titans. Au micro de RMC, Alf Inge Haaland s’est confié sur la rivalité entre son fils Erling et Kylian Mbappé avant que les deux joueurs ne croisent le fer vendredi pour le troisième match de ce groupe I.

Un duel pour l’avenir

Après avoir assuré que la Norvège chercherait à égaler l’équipe de France et louer la génération actuelle des Drillos, l’ancien joueur de Manchester City au tournant des années 2000 a livré les dessous de la rivalité entre son fils et Mbappé qui s’affronteront en sélection pour la première fois de leur carrière. « Je pense que c’est le cas. Ils s’opposent déjà depuis longtemps. Je pense qu’ils aiment ce challenge et que cela les motive l’un et l’autre. Si l’un marque, l’autre veut aussi marquer. Kylian est un joueur fantastique. Erling est aussi en train de devenir un très grand joueur. C’est un duel qui sera très intéressant pour l’avenir », a-t-il assuré.

Malgré les questions sur l’avenir du Cyborg, le paternel a semblé dessiner une suite de carrière avec les Skyblues pour son fiston, tout en donnant quelques pistes sur le nom du futur entraîneur : « Personne ne peut remplacer Pep Guardiola, mais c’est un nouveau chapitre pour Manchester City. Cela semble être Enzo Maresca qui va le remplacer. C’est un bon choix, même s’il a connu une saison compliquée. Je pense qu’il va bien s’entendre avec Erling et c’est une nouvelle ère. » En revanche, celui qui a porté à 34 reprises la tunique norvégienne entre 1994 et 2001 n’exclut pas que son fils puisse un jour évoluer dans le championnat français : « Je ne sais pas, l’avenir nous le dira mais rien n’est impossible. »

Enfin l’avènement du duel prenant la relève de Messi et Ronaldo ?

Un Anglais au sifflet de Norvège-France