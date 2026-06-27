Alors, football ou soccer pour les cow-boys ? La victoire prolifique de l’équipe de France face à la Norvège (4-1) ce vendredi soir n’a pas seulement ravi le peuple tricolore : elle a aussi séduit les Américains. À la brasserie La Madeleine dans le 2e arrondissement parisien, à côté du Grand Rex déguisé en cérémonie de remise des diplômes de Sciences Po et en face du Jamel Comedy Club, des Texans se sont improvisés supporters des Bleus le temps d’une soirée.

Des shots de tequila à chaque but

Originaire d’Austin, Aly, 28 ans, arrive à la brasserie parisienne à 20h30. Accompagné de ses deux potes Tim (29 ans) et Bryan (30 ans), le Texan aux gros bras, au dégradé très frais et à la barbe soigneusement taillée découvre l’Hexagone quelques jours avant le mariage de son frère à Paris mercredi prochain. L’occasion donc d’aller vivre une soirée de Coupe du monde au milieu des Français. « Je suis juste les Mondiaux, j’aime le sport en général. Moi j’appelle ça soccer, le vrai foot pour moi c’est celui que je pratique avec un casque », chambre Aly, d’une voix rauque et imposante, déjà plus facile à comprendre que l’accent à couper au couteau de ses deux compères.

S’il admet ne connaître que Mbappé, « an amazing player », Aly a appris le nom d’Ousmane Dembélé, triple buteur. « Le hat-trick, mec ! », balance-t-il, en secouant sa main. « Quoi, il est Ballon d’or ? Je ne le connaissais pas ! » À chaque but tricolore, les Texans payent leur tournée de shots de tequila. « C’est notre cadeau à nous. Mais on va commencer à voir flou, s’ils continuent comme ça », plaisante-t-il.

Marseillaise improvisée à base de « lalalala », « wowww » et « come on bro » à foison, insultes à base de « fuck men » aux types qui gênaient la télé du bar, checks à chaque but et au penalty repoussé par Maignan… Les Texans ont joué le jeu et ont « enjoyed » leur soirée.

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