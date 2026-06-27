Ainsi (re)commence l'histoire de Dembélé avec l'équipe de France

Triple buteur contre la Norvège (1-4), Ousmane Dembélé a enfin son match référence en équipe de France, qui plus est en Coupe du monde. De quoi vraiment enfin lancer sa carrière internationale avec les Bleus ? Les signaux, eux, semblent en tout cas au vert.

À ses propres actes manqués : c’est un peu ce qui définissait jusqu’alors la carrière internationale d’Ousmane Dembélé en équipe de France. Il y a encore quelques jours, à l’aube du deuxième match de poule des Bleus remporté face à l’Irak lundi soir (ou mardi matin, on ne sait plus trop), le Ballon d’or 2025 franchissait la barre des 60 sélections avec peu de performances individuelles marquantes à son actif, bien qu’il ait fait partie de toutes les grandes épopées à partir du sacre de 2018. Mais tout a changé en l’espace de seulement quatre jours pour Dembouz. Une timide réalisation contre l’Irak, puis ce vendredi une perf’ XXL pour mettre à terre la Norvège en 25 minutes chrono.

Comme si le joueur ultime qu’il est devenu briques par briques au PSG se calquait enfin au maillot frappé du coq. Pas seulement dans l’aspect football d’ailleurs, mais aussi dans la tête. Après son triplé, Dembélé adoptait une attitude propre à sa version parisienne, celle qui fait flipper toutes les défenses françaises et européennes depuis plus d’un an. Pas un sourire, mais de la concentration : « On veut gagner tous les matchs mais on reste concentrés parce que ce qui va venir reste le plus important. » Un signal on ne peut plus positif avant d’entamer le long périple de l’élimination directe de ce Mondial nord-américain, où sa constance trouvée dans la capitale paraît indispensable dans l’ascension vers une troisième étoile.

Embed t.co

Autant de buts en 96 heures qu’en 5 ans

De quoi faire enfin oublier la seule image (devenue presque moqueuse avec le temps) qui a longtemps collée à sa peau en équipe de France, et cette accélération pleine de promesses face à l’Angleterre en amical à l’été 2017. La suite est connue de beaucoup : une sortie éclair du onze de Deschamps en 2018 qui le cantonne à un rôle de second dans l’équipe championne du monde, puis un rôle plus défensif – presque à la Blaise Matuidi – chez les malheureux finalistes de 2022. En parallèle, son association ratée au PSG avec Kylian Mbappé le rend encore moins « France-compatible ». D’autant que la connexion en sélection ne se rétablissait toujours pas jusqu’alors.

Mais depuis le début de la Coupe du monde, c’est différent. Preuve que la gestion humaine est primordiale dans les grandes compétitions, le fait que l’ego des deux attaquants n’aient jamais empiété l’un sur l’autre paye aujourd’hui. Entouré d’un buteur affamé et de sang frais, Ousmane Dembélé est dans les meilleures dispositions pour lui aussi exprimer son talent (en témoignent les 11 joueurs bleus impliqués sur son troisième but), sans la pression de son background : « Il y a des joueurs de qualité sur le terrain comme sur le banc, et avec la communication c’est beaucoup plus facile et on se comprend mieux. » Le visage est toujours aussi fermé dans le discours, mais le propos est là. Là où l’on peut trouver de la fausse modestie propre au joueur de foot moderne se cache surtout un état d’esprit qui le mène régulièrement vers le succès ces derniers temps.

Embed x.com

« J’ai préféré mes matchs face au Sénégal ou face à l’Irlande du Nord. Je pense que j’étais beaucoup plus influent », a déclaré Dembélé en zone mixte ce vendredi. Il ne pourra cependant pas aller à l’encontre de l’histoire avec une telle performance. En marquant un triplé pour les Bleus pendant un Mondial, le natif d’Évreux s’assoit a une belle table en compagnie de Mbappé et de Just Fontaine, et se joint accessoirement à la folle course aux buteurs dans celui en cours (quatre buts tout comme son coéquipier, Erling Haaland et Vinícius Junior, tous à une réalisation derrière Lionel Messi). En moins de 96 heures, Ousmane Dembélé a marqué autant de buts avec l’équipe de France que lors des cinq dernières années. Vertigineux. Preuve surtout d’un changement de statut à confirmer à très court terme, qui en dira un peu plus sur cette belle histoire qui semble enfin naître.