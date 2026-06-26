S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr. H
  • Uruguay-Espagne

En direct : Uruguay-Espagne (0-0)

Par Tom Binet
Réactions
En direct : Uruguay-Espagne (0-0)
0 - 0

À jouer

Salut les fous ! Pour ceux qui n'auront pas eu leur dose avec les Bleus, on se retrouve à 2h du mat' pour la rébellion uruguayenne face à l'Espagne. A la fraîche (ou presque).

Par Tom Binet

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Articles en tendances

Boutique SO - T-Shirt

T-Shirt MARCO (PANTANI)

à partir de 34.99€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.