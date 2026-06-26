- Mondial 2026
- Gr. H
- Uruguay-Espagne
En direct : Uruguay-Espagne (0-0)
Par Tom Binet
Salut les fous ! Pour ceux qui n'auront pas eu leur dose avec les Bleus, on se retrouve à 2h du mat' pour la rébellion uruguayenne face à l'Espagne. A la fraîche (ou presque).
Uruguay
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Espagne
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
FM Fernando Muslera GV Guillermo Varela SC Sebastián Cáceres MO Mathias Olivera JM Juan Manuel Sanabria MU Manuel Ugarte RB Rodrigo Bentancur AC Agustín Canobbio FV Federico Valverde MA Maximiliano Araújo FV Federico Viñas
Par Tom Binet