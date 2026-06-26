Pronostic Uruguay Espagne : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Pronostic Uruguay Espagne : analyse des forces en présence, cotes et pari conseillé « Espagne vainqueur » ou « moins de 2,5 buts » pour la Coupe du Monde.

Informations clés Uruguay reste sur 4 nuls consécutifs, aucune victoire dans ce Mondial.

L’Espagne affiche 3 clean sheets sur ses 5 derniers matchs, invaincue.

Lamine Yamal, de retour, dynamise l’attaque espagnole en phase de groupes.

Aucune confrontation récente entre Uruguay et Espagne dans les données fournies.

Bloc uruguayen en difficulté offensive : 1 match sur 5 sans but marqué.

Infos du match Stade Estadio Guadalajara (Zapopan, Mexico) — capacité 45 664 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Uruguay Marcelo Bielsa Entraîneur Espagne Luis De La Fuente

L’Uruguay n’a toujours pas gagné dans ce Mondial : quatre nuls consécutifs, la dernière victoire commence à dater. Sous pression, la Celeste doit faire tomber une Espagne qui a retrouvé le sourire après son carton 4-0 contre l’Arabie saoudite. La Roja, emmenée par un Lamine Yamal de retour au top, n’a encaissé aucun but en phase de groupe. Pour Marcelo Bielsa, ce troisième match sent l’urgence : il faut marquer, et vite. Mais le bloc espagnol, solide, ne laisse que peu d’espaces.

Forme récente de l’Uruguay

Date Domicile Score Extérieur Résultat 21/06/2026 Uruguay 2-2 Cape Verde Islands D 15/06/2026 Arabie saoudite 1-1 Uruguay D 31/03/2026 Algérie 0-0 Uruguay D 27/03/2026 Angleterre 1-1 Uruguay D 19/11/2025 États-Unis 5-1 Uruguay L

Quatre nuls, une défaite : l’Uruguay cale dans toutes les zones du terrain. Valverde tente d’impulser, mais l’efficacité offensive reste aux abonnés absents (cinq buts en cinq matchs, dont deux face au Cap-Vert). Pire, la défense a encaissé neuf buts sur cette période, plombée par la gifle reçue aux États-Unis (1-5). À domicile comme à l’extérieur, la Celeste ne trouve pas la clé, même face à des adversaires abordables. Le schéma Bielsa, solide mais stérile, n’a produit qu’un clean sheet.

Forme récente de l’Espagne

Date Domicile Score Extérieur Résultat 21/06/2026 Espagne 4-0 Arabie saoudite W 15/06/2026 Espagne 0-0 Cape Verde Islands D 09/06/2026 Pérou 1-3 Espagne W 04/06/2026 Espagne 1-1 Irak D 31/03/2026 Espagne 0-0 Égypte D

L’Espagne monte en régime. Après un début poussif face au Cap-Vert (0-0), la machine s’est réveillée contre l’Arabie saoudite (4-0). Trois clean sheets sur cinq, huit buts inscrits, la Roja trouve enfin l’équilibre. Yamal et Oyarzabal font parler leur talent, la défense n’a pas tremblé une seule fois dans ce tournoi. Même en neutralisant l’attaque adverse, les Espagnols savent rester patients et plier les rencontres sur la durée.

Pour avoir un aperçu du potentiel parcours des grandes nations dans cette compétition, découvrez le potentiel parcours des Bleus en Coupe du monde 2026.

Contexte et historique des confrontations

Uruguay – Espagne ne se sont jamais croisés récemment.

Dans la même compétition, d’autres affiches commencent à se dessiner, comme le montre notre point sur les seizièmes de finale du Mondial.

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► Le pari « Espagne vainqueur » est coté à 1,57. Les chiffres penchent clairement en faveur de la Roja : invaincue sur les cinq derniers matchs, trois clean sheets, huit buts marqués, et une dynamique offensive retrouvée autour de Yamal. L’Uruguay reste accroché à ses nuls et peine à se montrer dangereux, même face à des adversaires modestes. Le scénario piège : un nouveau match fermé où la Celeste arrache encore un nul par manque de rythme espagnol.

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Notre pronostic et pari bonus

Pari « Moins de 2,5 buts » coté à 2.00. L’Uruguay a terminé quatre de ses cinq derniers matchs sur des scores serrés, pendant que l’Espagne n’a encaissé que deux buts sur la même période. Les deux blocs privilégient le contrôle, ce qui limite le risque d’explosion du compteur buts. Rien n’est jamais acquis, surtout si l’ouverture du score intervient tôt.

Même favori, l’Espagne devra rester vigilante : sur une soirée tendue, tout peut basculer sur un détail.

Le pronostic Uruguay – Espagne s’annonce indécis, mais la solidité de la Roja et la dynamique actuelle font pencher la balance vers une victoire espagnole ou un match à faible score en Coupe du monde.

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