17 000 euros la place : les prix de revente records pour la Coupe du monde

Les poches sont pleines. Avec la popularité de la Coupe du monde et le prix exorbitant des billets, le marché de la revente de places bat son plein. Et les prix déboursés par certains sont parfois complètement dénués de sens.

La plateforme SeatPick révèle le prix de la place la plus chère revendue sur son site. L’heureux élu n’est nul autre que l’incroyable Espagne-Uruguay, pour lequel quelqu’un a décidé en toute conscience (ou pas) de débourser la coquette somme de 17 199 euros.

La France, un favoris (relativement) abordable

Cette même étude permet de situer la somme à débourser pour voir la France, en comparaison aux autres nations favorites et aux pays hôtes. Seule l’Allemagne parmi cette liste affiche un prix moyen à débourser inférieur aux Bleus, avec 1007 euros en moyenne contre 1084 pour la France.

Un somme élevée mais bien en dessous des 1836 euros pour voir jouer le Brésil, ou encore 3545 euros pour le Mexique. En revanche pour les chocs du Groupe I, les prix s’envolent avec un record de vente à 5 767 pour France-Norvège, ou bien 4 683 pour France-Sénégal.

Trois SMIC pour voir un bon vieux 0-0, c’est pas donné.

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