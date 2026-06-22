S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Uruguay

La statistique folle de l’Uruguay sans Luis Suárez au Mondial

NB
3 Réactions
La statistique folle de l&rsquo;Uruguay sans Luis Suárez au Mondial

C’est ça de ne pas gagner contre le Cap-Vert. Depuis que Luis Suárez a pris sa retraite internationale, plus rien ne va pour l’Uruguay. Puisque les hommes mentent mais pas les chiffres : la Celeste n’a pas gagné un match de Coupe du monde sans son mordeur depuis 1990. Pour son premier Mondial sans l’ancien attaquant du Barça, la sélection dirigée par Marcelo Bielsa a buté sur l’Arabie saoudite (1-1) et le Cap-Vert (2-2).

12 implications décisives et 3 petites défaites pour le Pistolero

Le Pistolero, 16 matchs de Coupe du monde au compteur, n’a perdu que 3 fois (11 victoires) et n’a pas joué lors de trois rencontres sur sa période mondialiste (2010-2022), pour autant de défaites uruguayennes. Avec 7 buts et 5 passes décisives, Luis Suárez hisse son pays au-delà de la phase de groupes lors de trois de ses quatre Mondiaux en carrière.

Pas qualifiée en 1994, 1998 et 2006, la sélection double championne du monde (1930, 1950) a remporté son dernier match sur la grande scène mondiale sans son attaquant vedette le 21 juin 1990, face à la Corée du Sud, grâce à un but de Daniel Fonseca à la 91e (0-1).

Et dire que l’Italie n’a pas gagné de match de Coupe du monde sans Salvatore Sirigu depuis 2006.

Federico Viñas pourra vous aider, mais à certaines conditions

NB

Commentaires

Les membres ont posté 3 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
22
Revivez Uruguay-Cap-Vert (2-2)
  • Mondial 2026
  • Gr. H
  • Uruguay-Cap-Vert
Revivez Uruguay-Cap-Vert (2-2)

Revivez Uruguay-Cap-Vert (2-2)

Revivez Uruguay-Cap-Vert (2-2)
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Hors-série So Foot spécial Paris SG 2026

à partir de 6.90€



13
Revivez Nouvelle-Zélande-Égypte (1-3)
Revivez Nouvelle-Zélande-Égypte (1-3)

Revivez Nouvelle-Zélande-Égypte (1-3)

Revivez Nouvelle-Zélande-Égypte (1-3)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.