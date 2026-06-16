L'Arabie saoudite frustre l'Uruguay

Après le nul de l'Espagne contre le Cap-Vert, l'horizon s'éclaircissait pour l'Uruguay. L'autre favori du groupe H s'est finalement cassé les dents sur l'Arabie saoudite (1-1). Les Verts peuvent même repartir de Miami avec des regrets au vu de la physionomie de la rencontre.

Arabie saoudite 1-1 Uruguay

Buts : Al-Amri (41e) pour les Faucons // Araújo pour la Celeste (80e)

Quatre ans après, l’Arabie saoudite voulait récidiver. Après avoir marqué le monde entier en s’offrant l’Argentine de Lionel Messi, au Qatar, les Faucons ont bien cru ajouter l’Uruguay de Marcelo Bielsa à leur tableau de chasse. Malgré une ouverture du score et de sacrées vertus défensives, ils ont craqué en fin de match, mais ont réussi à repartir avec un précieux point (1-1).

Un coaching made in Bielsa

Puisque les matchs de ce Mondial 2026 sont désormais divisés en quatre, on peut dire que le sort de cette rencontre a commencé à basculer dans le deuxième quart-temps. Après une belle parade de Mohammed Al-Owais devant Federico Viñas (30e), les Saoudiens sont sortis du bois. Abdulelah Al-Amri a d’abord buté sur Fernando Muslera (38e), avant de profiter d’une faute de main du gardien sud-américain pour concrétiser le temps fort (1-0, 41e).

Après un double changement dès la mi-temps dont Bielsa a le secret, la Celeste est revenue des vestiaires avec bien d’autres intentions. Al-Owais (46e), puis le poteau (60e), ont retardé l’échéance sur une tête de Viñas et une frappe de Manuel Ugarte, mais la tentative de Maximiliano Araújo, en angle fermé, a finalement été la bonne (1-1, 80e). Les derniers coups de boutoir uruguayens, dont une frappe surpuissante de Nicolás de la Cruz (90e+1) et une vicieuse de Federico Valverde (90e+3) repoussées par le portier saoudien, n’ont pas fait rompre les Verts.

Après l’Espagne et la Belgique, sale temps pour les gros.

Arabie saoudite (4-4-2 ) : Al-Owais – Abdulhamid (Lajami, 90e+3), Al-Tambakti, Al-Harbi (Al-Hamdan, 90e+3), Al-Amri, Al-Shamat (Boushal, 81e) – Kanno, Al-Khaibari, Al-Juwayr (N. Al-Dawsari, 63e) – S. Al-Dawsari, Al-Brikan (Al-Hejji, 90e+3). Sélectionneur : Giorgos Donis.

Uruguay (4-4-2) : Muslera – Varela, Viña (Sanabria, 46e), Cáceres, Olivera – Valverde, Ugarte (De la Cruz, 72e), Bentancur, Araújo (Rodríguez, 82e) – Núñez (Canobbio, 46e), Viñas (Aguirre, 90e). Sélectionneur : Marcelo Bielsa.