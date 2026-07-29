Éli Junior Kroupi absent plusieurs mois

La tuile, la vraie. Alors que la nouvelle saison de Premier League arrive à grands pas, Éli Junior Kroupi vient de connaître un sérieux coup d’arrêt. Selon les informations de The Athletic, l’attaquant français de Bournemouth a été opéré, ce mercredi, après s’être fracturé le cinquième métatarsien, os situé sur l’extérieur du pied.

Pas de transfert et d’équipe de France ?

Selon le média britannique, le Frenchie sera absent entre trois et quatre mois. À 20 ans, il sortait d’une saison sacrément réussie sous le maillot des Cherries avec 13 buts et des records de précocité battus en pagaille.

De quoi taper dans l’œil des plus grosses écuries européennes, dont le PSG, le Barça ou encore Arsenal, et même d’être cité parmi les joueurs susceptibles de découvrir l’équipe de France sous les ordres de Zinédine Zidane. Visiblement, ça ne sera pas pour tout de suite puisque la première liste du nouveau sélectionneur tombera en pleine convalescence du crack.

Il risque de croupir.

45 % de la Premier League en Coupe d’Europe la saison prochaine