Eli Junior Kroupi fait péter deux records en Premier League

Il mange les records un à un comme des petits pains tout chauds qui sortent tout juste du four. Auteur d’un nouveau but délicieux face à Donnarumma et Manchester City ce mardi soir (1-1), Eli Junior Kroupi a permis à Bournemouth de décrocher la première qualification européenne de son histoire, en plus de se muer en bourreau des Citizens et d’offrir le titre à Arsenal. Une soirée mémorable pour l’ancien Lorientais, à laquelle il faut ajouter deux nouveaux records qui ont cédé face à son talent et sa précocité.

Kroupi fait péter deux records en une soirée

Avec désormais 13 pions à son actif, le gamin de 19 piges devient le teenager (joueur de moins de 20 ans, quoi) avec le plus de buts marqués pour sa première saison en Premier League. Il dépasse ainsi Robbie Fowler (12 buts en 1993-1994) et Robbie Keane (12 goals également, mais en 1999-2000). La définition d’un vrai rookie.

Autre record qui n’a pas résisté au crack tricolore, ses coups de poignard contre les cadors anglais. En effet, l’ex-meilleur buteur de Ligue 2 est aussi devenu le premier jeune joueur à marquer contre chacune des équipes du podium : Arsenal, Manchester City et Manchester United. On comprend mieux pourquoi le Portugal a tenté de l’approcher en vue de la Coupe du monde.

Arsenal ✅ Man City ✅ Man United ✅ Junior Kroupi is the first teenager to score against the teams finishing in the top three in a single Premier League campaign ⭐️ pic.twitter.com/dKqEuG9JnR — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 19, 2026

Roulez, jeunesse !

Manchester City croupit à Bournemouth et dit adieu au titre