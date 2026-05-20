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L'épidémie d'Ebola n'empêchera pas la RD Congo de participer à la Coupe du monde

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L'épidémie d'Ebola n'empêchera pas la RD Congo de participer à la Coupe du monde

Que les supporters congolais soient rassurés, les Léopards seront bien au Mondial. Bien que les États-Unis ont renforcé leurs restrictions sanitaires suite à l’épidémie d’Ebola en Afrique centrale, la RD Congo pourra bel et bien se rendre à la Coupe du monde. « Nous nous attendons à ce que l’équipe de RDC puisse participer à la Coupe du monde », a déclaré un responsable du département d’État américain. Ce dernier a évoqué le fait que la sélection prépare le tournoi en Europe, et n’aurait ainsi aucune raison d’être soumise à des restrictions.

Pas d’exception pour les supporters

En revanche, l’interdiction d’entrée pour les voyageurs étrangers ayant séjourné en Ouganda, en RDC ou au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours prononcée lundi par Washington, s’appliquera aux supporters. Les fans des Léopards ne devraient donc pas pouvoir obtenir de dérogation.

Avec déjà 131 morts à déplorer, l’épidémie d’Ebola est surveillée de très près par les autorités sanitaires américaines. Sans soutien populaire, la mission de sortir du groupe K avec le Portugal, la Colombie et l’Ouzbékistan pourrait être encore plus délicate.

On espère malgré tout voir Michel Kuka Mboladinga dans les tribunes cet été.

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