David Beckham continue d’être l’égérie préférée des marques

Vous aussi, voir David Beckham à chaque match du Mondial 2026 en train de boire des grands verres d’alcool en loge vous a passablement énervé ? L’ancien international anglais n’a évidemment pas fait le voyage pour l’amour du foot, mais contre de sacrés chèques.

En effet, selon le Mirror, le Spice Boy a signé avec onze marques pour des campagnes liées au Mondial : Adidas, Bank of America, EA Sports, Home Depot, Lay’s, Lenovo, McDonald’s, Ninja Kitchen, Pepsi, Stella Artois et Verizon. Cela lui a permis d’empocher 19 millions de livres sterling (environ 22,258 millions d’euros).

Shakira et Justin Bieber aussi au sommet

« Bien qu’il soit souvent critiqué, les marques internationales estiment clairement que son nom de famille, sa présence sur les réseaux sociaux et sa notoriété internationale conservent une valeur marketing considérable lors d’événements suivis par des milliards de personnes. La publicité, conjuguée à une plus grande visibilité, aura encore renforcé sa marque et sa valeur », a confirmé Nick Ede, expert en marques et culture, dans les colonnes du Sun.

Si David Beckham est la célébrité ayant empoché le plus gros cachet, Shakira et Justin Bieber suivent de près. La première, grâce à son tube Dai Dai et ses prestations à la cérémonie d’ouverture et à la mi-temps de la finale, a empoché plus de 15 millions d’euros, contre 14 pour le chanteur qui a aussi participé au show du dernier match.

Le Mondial de la démesure.

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