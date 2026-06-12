Shakira victime d'une théorie du complot complètement folle

¿ Shakira, eres tú ? Habituée des shows et des Coupes du monde de football grâce à ses hits mémorables comme « Waka Waka » en 2010, Shakira faisait évidemment partie du casting pour animer la cérémonie d’ouverture du Mondial 2026 ce jeudi soir au mythique stade Azteca de Mexico. Lunettes de soleil vissées sur le nez au moment de sa prestation, la star colombienne a fait l’objet de rumeurs remettant en cause… son authenticité.

Shakira de Wish ?

On replace le contexte : quelques minutes avant 22 heures, la mi-temps a été sifflée et le Mexique mène 1-0 en ouverture de la Coupe du monde face à une faible Afrique du Sud. Moment parfait choisi par les diffuseurs pour balancer leur interminable page de pub, et par un Twittos pour lancer une rumeur farfelue qui a buzzé. Dans son post sur X, l’internaute partage la prestation de Shakira sur sa nouvelle chanson « Dai Dai » et soumet qu’il ne s’agit pas de la showwoman. « Ce n’est pas Shakira. Regardez comme elle se trompe dans le pas (de danse, NDLR), tance-t-il. C’est une doublure. Shakira a menti à tout le monde. » Avec plus de 1,5 million de vues, la rumeur enfle, aussi infondée soit-elle.

Esa no es Shakira. Vean como se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai... Esa es una doble. Shakira les mintió a todo el mundo. pic.twitter.com/c3nxeCBufQ — TermoEcu 🇪🇨🇪🇦🎙⚽️ (@TermoEcu2021) June 11, 2026

Puis une internaute s’improvise agent du KGB et mène sa propre enquête pour désamorcer la bombe. Elle va jusqu’à comparer une petite cicatrice sur le visage de l’artiste pour démontrer par A+B que oui, c’était bien Shakira et pas une doublure.

Después de una minuciosa investigación sobre los rumores de que la persona que apareció hoy no es Shakira, les diré lo que los fans especialistas: aseguran que sí es ella. Mencionan una cicatriz en la frente, se ve alta , pues trae tenis con una suela más alta y que luce más… pic.twitter.com/TUMmIXfUA5 — CC Alma (si Soy ) 11 (@MMXXII2000) June 11, 2026

La CIA devrait proposer une pige à l’internaute qui a sauvé Shakira.

La preuve que les Américains ne connaissent vraiment rien au football