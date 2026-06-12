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La preuve que les Américains ne connaissent vraiment rien au football

AB
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La preuve que les Américains ne connaissent vraiment rien au football

Le ballon doit rentrer dans la cage… Puisqu’il faut expliquer le principe d’une Coupe du monde aux Américains, autant commencer par toutes les règles du football. Et c’est ce qu’on visiblement décidé de faire certains diffuseurs US, puisque la rencontre d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud (2-0) a donné lieu à une leçon de pédagogique de la part des télés locales. Lors des trois cartons rouges distribués durant le match, un bandeau a ainsi été affiché sous le tableau des scores, expliquant les conséquences d’une expulsion pour une équipe.

Les USA entament leur compétition ce samedi

Si le football s’installe doucement comme une puissance de l’autre côté de l’Atlantique, force est de constater que les règlements restent encore à imprimer dans les esprits des fans of soccer. À ce titre, les États-Unis entrent en lice dans la nuit de ce vendredi à samedi (3 heures du matin) contre le Paraguay, à Los Angeles.

Bon courage pour leur expliquer le hors-jeu.

 

Jürgen Klopp n’a pas été séduit par le match d’ouverture

AB

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