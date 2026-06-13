La grosse mésaventure de l’Angleterre en pleine préparation

En Coupe du monde, les Anglais en ont l’habitude. Pendant que la Suisse s’entraîne au milieu des serpents, l’Angleterre prépare son Mondial aux côtés des voleurs. D’après les informations du Daily Mail, les Three Lions ont été victimes d’un vol en plein cœur de leur centre d’entraînement dans le Missouri.

Des chaussures et des ballons volés

Le média anglais révèle que des crampons ont été subtilisés, ainsi que des ballons officiels du tournoi et du matériel d’entraînement essentiel. Cette infraction s’est déroulée pendant le déménagement de la sélection anglaise, de West Palm Beach en Floride au camp de base de Swope Soccer Village, dans le Missouri, où l’équipe d’Angleterre séjourne pendant cette Coupe du monde.

L’enquête pour retrouver les voleurs a été ouverte par le département de police de Kansas City en collaboration avec la fédération anglaise de football, bien décidée à retrouver les affaires pour continuer sereinement sa préparation. Le personnel de sécurité soupçonnerait d’ailleurs les chauffeurs chargés de la livraison du matériel…

Et si le bandit Jesse James était derrière ce vol ?

L’Angleterre est préparée à la chaleur américaine