La Suisse s'entraîne au milieu des serpents

Qui a invité DJ Snake pour la cérémonie d’ouverture ? La Suisse a posé ses valises aux États-Unis depuis mardi et s’est installée à son camp de base à San Diego (Californie). Afin de montrer aux fans l’environnement de travail dans lequel la Nati prépare sa Coupe du monde, cette dernière a publié sur Instagram une photo avec le descriptif des installations.

Et les observateurs ont pu constater que la végétation en arrière-plan a été barrée en rouge, avec la légende « zone à serpents ».

Plusieurs randonneurs mordus dans la région

Un avertissement que la sélection suisse prend sur le ton de la rigolade, comme l’exprime la légende de la publication : « Attention aux serpents ». Attention quand même, certains randonneurs ont déjà été mordus par des serpents dans la vallée de Carmel, où se situe le centre d’entraînement.

La Suisse affrontera le Qatar en ouverture de son Mondial samedi (21 heures) à Santa Clara. Puis la Nati jouera contre la Bosnie le 18 juin (21 heures) et le Canada le 24 juin (21 heures).

Aucune présence de Youri Djorkaeff n’est cependant à signaler.

Les Suisses perdent un peu de confiance avant le Mondial