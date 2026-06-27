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- RD Congo-Ouzbékistan
En direct : RD Congo-Ouzbékistan (0-0)
Par Ulysse Llamas
République démocratique du Congo
Ouzbékistan
Par Ulysse Llamas
Par Ulysse Llamas
Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.