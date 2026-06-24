Emballante, la Colombie file en seizièmes

Malgré une victoire sur la plus petite des marges, la Colombie a largement dominé la République démocratique du Congo (1-0) et confirme son brillant début de compétition. Avant de retrouver le Portugal durant la troisième journée, elle est déjà assurée de se hisser en seizièmes.

Colombie 1-0 RD Congo

But : Muñoz (76e)

Après deux matchs soporifiques, entre l’Angleterre et le Ghana puis entre le Panama et la Croatie, il fallait avoir le cran de rester éveillé pour cette quatrième rencontre de la nuit et dernière de la deuxième journée de ce Mondial. Les courageux ont eu raison puisque la Colombie et la République démocratique du Congo ont livré un duel survitaminé.

Un Lionel Mpasi des grandes nuits

Le ton était donné dès la première minute, avec une frappe lointaine de Joris Kayembe. Les Congolais n’ont ensuite plus eu la moindre occasion du premier acte. Ils ont plus que plié, mais n’ont jamais rompu, grâce à un Lionel Mpasi extraordinaire, auteur de huit arrêts. Le gardien du Havre s’est interposé devant Jhon Arias (4e), James Rodríguez (10e) et Luis Díaz (16e). Daniel Muñoz, lui, avait cru marquer (7e), mais son but a été logiquement refusé pour hors-jeu.

Si la deuxième période s’est déroulée sur un rythme moins soutenu, le portier de la RDC a continué de s’employer sur les multiples offensives colombiennes, repoussant notamment de la jambe une nouvelle tentative de Díaz (50e), avant de voir Arias rater le cadre. L’ailier du Bayern et ses coéquipiers se sont montrés particulièrement frustrés. Plus leurs tirs étaient stoppés, plus les gestes d’humeur apparaissaient, jusqu’à ce que Muñoz, sur un énième coup de boutoir, ne fasse tomber la muraille (1-0, 76e).

Une ouverture du score méritée et un score qui aurait pu être plus large sans les deux buts refusés à Díaz, pour une poussette sur Chancel Mbemba avant un joli piqué (79e), puis pour un hors-jeu (80e). Avec ses deux victoires convaincantes en autant de matchs, la Colombie s’affirme comme un vrai poil à gratter dans ce Mondial. C’est le Portugal qui est prévenu.

Colombie (4-3-3) : Vargas – Mojica, Lucumi, Sánchez, Muñoz – Arias, Lerma, Puerta – Díaz, Suárez (Córdoba, 56e), Rodríguez (Quintero, 56e). Sélectionneur : Néstor Lorenzo.

RD Congo (5-3-2) : Mpasi – Masuaku (J. Kayembe, 72e), Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka – E. Kayembe (Pickel, 72e), Moutoussamy (Mbuku, 82e), Mukau (Sadiki, 46e) – Bakambu (Banza, 56e), Wissa. Sélectionneur : Sébastien Desabre.

Revivez Colombie - RD Congo (1-0)