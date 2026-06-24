Une Croatie hésitante élimine le Panama

Sans maîtriser son sujet, la Croatie a pris le dessus sur le Panama (0-1) et l'élimine de ce Mondial 2026. Dans un groupe où l'Angleterre reste en tête, les hommes de Zlatko Dalić se relancent, mais n'ont pas réglé tous leurs problèmes, bien au contraire.

Panama 0-1 Croatie

But : Budimir (54e)

Il fallait prendre du café, beaucoup de café, pour tenir éveillé durant le premier acte de ce Panama-Croatie. On ne sait pas si les Européens ont une autre spécialité avec de telles vertus, mais ils n’ont pas participé à l’emballement de la rencontre. Pis, les hommes de Zlatko Dalić ont paru très empruntés au moment de fêter la 200e sélection de Luka Modrić.

Moins d’une semaine après la défaite logique contre l’Angleterre et à peine une heure après le nul surprenant des Three Lions face au Ghana, les Damiers devaient relever la tête. Ils ont finalement longtemps couru vers leur but pour suivre les contres panaméens, souvent menés par Amir Murillo et Cristian Martínez. Les deux ont fait vivre un enfer à Joško Gvardiol à coups de courses incessantes et de dribbles osés dans la surface, au point d’obliger le sélectionneur croate à le sortir dès la pause.

Un autre visage, mais pas longtemps

Un coaching offensif et gagnant car Ante Budimir, entré en jeu dès le retour des vestiaires à la place de Petar Musa, a rapidement donné raison à son entraîneur en reprenant en une touche le centre parfait de Josip Stanišić (0-1, 54e). Dans la foulée, Marco Pašalić a raté l’occasion de faire le break en ratant deux fois son face-à-face avec Orlande Mosquera (57e).

De quoi obliger Dominik Livaković à sortir le grand jeu pour maintenir son équipe à flot. Déjà auteur d’un arrêt réflexe en envoyant le ballon sur sa barre à la suite d’une tête de José Luis Rodríguez (23e), le portier croate s’est ensuite illustré par une double parade devant l’intenable Martínez (67e). Sans être franchement sûrs de leur sujet, les Croates reviennent sérieusement dans la course au sein du groupe L. Aussi valeureux soit-il, le Panama, lui, est éliminé avant même de prendre un set dans la gueule contre l’Angleterre.

Panama (3-4-3) : Mosquera – Ramos (Waterman, 77e), Cordoba, Andrade – Murillo, Harvey, Bárcenas (T. Rodríguez, 90e), Blackman (Davis, 90e) – Martínez, Fajardo (Londoño, 83e), J. L. Rodríguez. Sélectionneur : Thomas Christiansen.

Croatie (4-2-3-1) : Livaković – Stanišić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol (Kramarić, 46e) – Modrić (Mario Pašalić, 81e), Kovacić (P. Sučić, 72e) – Marco Pasalić (L. Sučić, 72e), Baturina, Perisić – Musa (Budimir, 46e) . Sélectionneur : Zlatko Dalić.

Revivez Panama - Croatie (0-1)