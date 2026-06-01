Pronostic Panama Croatie : analyse, cotes et prono Coupe du Monde 2026

Panama Croatie : analyse complète, cotes et notre pronostic Coupe du Monde 2026. Pari recommandé : Croatie vainqueur. Découvrez les stats et notre avis.

Informations clés Panama et Croatie restent sur une défaite lors de la 1ère journée de groupe.

Aucune des deux équipes n’a gardé sa cage inviolée sur les 5 derniers matchs.

La Croatie a encaissé 11 buts en 5 matchs, Panama en a pris autant.

Panama et Croatie ne se sont jamais affrontés en match officiel.

Victoire indispensable pour rester en course dans le groupe L.

Infos du match Stade Toronto Stadium (Toronto, ON, Canada) — capacité 43 036 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Panama Thomas Christiansen Entraîneur Croatie Zlatko Dalic

Panama – Croatie jouent leur survie dans ce groupe L de la Coupe du monde 2026. Les deux équipes restent sur une défaite en ouverture : Panama a cédé 0-1 face au Ghana, tandis que la Croatie a explosé contre l’Angleterre (2-4). Aucune des deux formations n’a su garder sa cage inviolée sur les cinq derniers matchs. L’enjeu de ce Panama – Croatie est simple : perdre, c’est quasiment dire adieu aux huitièmes de finale. Modrić et ses coéquipiers n’ont plus de temps à perdre.

À noter que cette édition de la Coupe du monde offre son lot de surprises et de tensions dans chaque groupe. Par exemple, la France et l’Irak s’affrontent dans un autre duel décisif, où la foudre Mbappé pourrait encore frapper, comme le souligne cet article sur les enjeux du groupe D.

Croatie sous pression, Panama sans filet : la victoire sinon rien

Forme récente de Panama

Date Domicile Score Extérieur Résultat 17/06/2026 Ghana 1-0 Panama L 06/06/2026 Panama 1-1 Bosnia-Herzegovina D 04/06/2026 Panama 4-2 Dominican Republic W 31/05/2026 Brésil 6-2 Panama L 31/03/2026 Afrique du Sud 1-2 Panama W

Panama n’a pas démarré fort dans ce groupe L. Battu par le Ghana, le groupe dirigé par Thomas Christiansen n’a pas trouvé la faille en attaque. La défense prend l’eau : 11 buts encaissés sur les cinq dernières sorties, dont un naufrage au Brésil (2-6). L’attaque reste vivante avec 9 buts inscrits, mais la solidité défensive fait défaut. Aucun clean sheet sur la série, mais Panama sait marquer, même loin de ses bases.

Forme récente de la Croatie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 17/06/2026 Angleterre 4-2 Croatie L 07/06/2026 Croatie 2-1 Slovénie W 02/06/2026 Croatie 0-2 Belgique L 01/04/2026 Brésil 3-1 Croatie L 26/03/2026 Colombie 1-2 Croatie W

La Croatie ne rassure pas non plus derrière : 11 buts encaissés sur la même période, aucune rencontre sans prendre de but. Mais les Croates frappent aussi devant (7 buts), portés par l’expérience de Modrić et une grande volonté de réagir après le revers contre l’Angleterre. Les victoires contre la Slovénie et la Colombie montrent que le potentiel offensif est là, mais la défense croate reste fragile.

Dans le même temps, d’autres grandes nations vivent des situations similaires, à l’image du Portugal qui affronte l’Ouzbékistan dans un match très attendu de ce Mondial 2026, où la pression est également maximale.

Le contexte du match et historique des confrontations

Panama – Croatie n’ont jamais croisé le fer récemment en compétition officielle. Ce duel inédit dans ce groupe L de la Coupe du monde 2026 s’annonce donc particulièrement indécis.

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Rien n’est jamais acquis dans une Coupe du monde, surtout quand les défenses laissent autant d’espaces. Panama – Croatie promet du suspense, un pari à jouer et une rencontre à ne pas manquer dans ce groupe L.

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