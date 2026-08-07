Monaco serait intéressé par l'imitateur officiel de Donald Trump

Pré-retraite en Turquie, sur la Côte d’Azur, aux États-Unis ou en Arabie Saoudite : vous optez pour quoi ? Lui, Romelu Lukaku serait bien tenté par la seconde option, étant donné que le joueur belge pourrait rejoindre prochainement l’AS Monaco. D’après La Gazzetta dello Sport, Monaco serait allé aux renseignements auprès du Napoli, qui attendrait 10 millions d’euros pour le lâcher. L’international belge dispose également d’options en Arabie Saoudite, en Turquie et aux États-Unis mais privilégierait de rester en Europe.

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Une saison blanche à Naples

Sur la pente descendante depuis quelques saisons maintenant, Lukaku n’est évidemment plus le grand buteur qu’il avait pu être à Everton, Manchester United ou encore à l’Inter. L’année dernière, il n’a presque pas joué avec Naples, freiné par les blessures et les mauvaises performances, pour un total d’un but en sept matchs. Lâcher 10 millions sur Lukaku serait ainsi un sacré pari pour le club monégasque.

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