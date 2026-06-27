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L’adversaire des Bleus en 16es est connu

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L’adversaire des Bleus en 16es est connu

Le nord, encore. Après son large succès face à la Norvège, l’équipe de France sait désormais qu’elle doit affronter un autre pays scandinave. Les Bleus jouent contre la Suède en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les hommes de Graham Potter savent qu’ils font partie des huit meilleurs troisièmes, après leurs quatre points obtenus dans le groupe F du Mondial, face à la Tunisie (victoire 5-1), le Japon (1-1), et malgré leur défaite face aux Pays-Bas (1-5). La rencontre se déroulera le mardi 30 juin prochain, au MetLife Stadium d’East Rutherford (coup d’envoi à 23 heures).

La France connaît le nom de son adversaire après la victoire de l’Espagne face à l’Uruguay (1-0), dans la nuit de ce vendredi à samedi. Français et Suédois ne se sont pas affrontés depuis 2020, en Ligue des nations. Absents du Mondial 2022, les Blågult s’étaient hissés jusqu’en quarts de finale du Mondial 2018.

Le Covid, une autre époque.

Grégory Poirier : « Avec cette force offensive, la France doit accepter certains déséquilibres »

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