La Suède corrige la Tunisie et prend les commandes de son groupe

Privée de Mondial en 2022, la Suède a parfaitement signé son retour dans la compétition en s'imposant 5 à 1 face à la Tunisie. Une rencontre qui pourra laisser des regrets aux Aigles de Carthage, plombés par des erreurs individuelles face à des Blågult ultra-réalistes.

Suède 5-1 Tunisie

Buts : Ayari (7e, 90e+6), Isak (30e), Gyökeres (59e), Svanberg (85e) pour les Blågult // Rekik (43e) pour les Aigles de Carthage

Retour en fanfare. Après une campagne de qualification cataclysmique et une dernière place de groupe acquise, les Suédois s’en sont remis à leur bon parcours en Ligue des Nations pour pouvoir composter un billet pour les barrages et se hisser en phase de groupe au détriment de l’Ukraine, puis de la Pologne. Une abnégation finalement payante puisque ce lundi matin, les Blågult sont premiers de leur groupe après cette victoire 5 à 1 contre la Tunisie.

Erreurs défensives en pagaille

Les Tunisiens, de leur côté, ont confirmé leur méforme déjà observée lors de la dernière CAN et durant les matchs de préparation, où les Aigles de Carthage ont concédé deux défaites face à la Belgique (5-0) et l’Autriche (1-0). Trop friables, les protégés de Sabri Lamouchi ont concédé l’ouverture du score dès les premières minutes de la rencontre, lorsque Yasin Ayari a parfaitement profité de la mauvaise relance de la défense tunisienne pour crucifier Abdelmouhib Chamakh d’une demi-volée aux 20 mètres (1-0, 7e). Après la défense, c’est le portier tunisien qui n’a pas été exempt de tout reproche sur le deuxième but. Parfaitement lancé par Viktor Gyökeres, Alexander Isak a réalisé un véritable festival sur son côté gauche avant de frapper aux cages et voir le ballon franchir la ligne de but après une erreur de main de Chamakh (2-0, 30e). Les Tunisiens ont cru instiller le doute dans les têtes blågult juste avant la mi-temps, grâce à la tête rageuse parfaitement croisée d’Omar Rekik sur un centre millimétré d’Hannibal Mejbri (2-1, 43e).

Les Aigles de Carthage sont revenus avec de meilleures intentions après la pause, parvenant à faire jeu égal avec les Suédois. Mais l’erreur du capitaine tunisien, Ellyes Skhiri, qui en prenant trop de temps pour jouer son ballon face à Isak a permis à ce dernier de s’en emparer et d’offrir le troisième but de la rencontre à Gyökeres (3-1, 59e). Une erreur qui a définitivement scellé le sort de la rencontre. Deux buts sont venus s’ajouter au tableau d’affichage. Mattias Svanberg a marqué les esprits en marquant sur son premier ballon, quelques secondes seulement après son entrée en jeu (4-1, 85e), avant qu’Ayari ne vienne parachever le récital offensif des Blågult au bout du temps additionnel (5-1, 90e+6).

La Suède en route pour imiter le Portugal à l’Euro 2016 ?

Suède (3-4-3) : Nordfelt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson (Svensson, 90e+1), Karlström (Svanberg, 84e), Ayari, Gudmundsson (Stroud, 65e) – Gyökeres, Nygren (Bergvall, 65e), Isak (Elanga, 90e+1). Sélectionneur : Graham Potter.

Tunisie (4-2-3-1) : Chamakh – Valery (Belhadj, 72e), Talbi, Rekik, Ben Hmida – Khedira (Gharbi, 83e), Skhiri (Achouri, 72e) – Slimane (Chapuat, 84e), Mejbri, Abdi – Saad (Tounekti, 72e). Sélectionneur : Sabri Lamouchi.

Revivez Suède-Tunisie (5-1)