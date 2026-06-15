Zlatan Ibrahimović snobe le match de la Suède pour une raison inattendue

Emploi fictif ? Reconverti comme consultant pour la chaîne Fox Sport aux côtés de Thierry Henry notamment, Zlatan Ibrahimović n’était pas là où on l’attendait dans la nuit de dimanche à ce lundi. Alors que son pays étrillait la Tunisie (5-1) et réussissait parfaitement son entrée en lice, l’ancienne grande gueule du Paris Saint-Germain avait d’autres chats à fouetter.

Castagne de luxe

De fait, au moment où ses compatriotes ferraillaient sur la pelouse du Stade de Monterrey, Ibrahimović se baladait à 3000 kilomètres de là, à Washington DC. Le Suédois était en effet invité à assister à l’évènement UFC Freedom, un combat de MMA organisé à la Maison blanche.

Sur place, il a pu assister à une « great fight » complètement « amazing », lors de laquelle le Français Cyril Gane a terrassé son adversaire, le Brésilien Alex Pereira, dès la deuxième reprise par KO technique. De quoi lui offrir la ceinture intérimaire dans la catégorie poids lourds. Pendant que, dans le même temps, Yasin Ayari triomphait de façon beaucoup plus modeste.

CIRYL GANE ETEINT ALEX PEREIRA 😱😱😱 KO 2EME ROUND 💥#UFCWhiteHouse pic.twitter.com/fuyS91Lzk9 — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) June 15, 2026

La Ga(g)ne, il a ça dans le sang.

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