Pronostic Suède Tunisie : analyse, cotes et prono Coupe du Monde 2026

Analyse du match Suède – Tunisie pour la Coupe du Monde 2026. Découvrez notre pronostic : victoire de la Suède, grâce à sa meilleure dynamique offensive.

Informations clés Suède a marqué 10 buts en 5 matchs récents.

Tunisie a encaissé 10 buts lors de ses 5 derniers matchs.

Alexander Isak et Viktor Gyökeres en forme pour la Suède.

Aucune confrontation récente entre Suède et Tunisie.

Infos du match Stade Estadio Monterrey (Guadalupe, Mexico) — capacité 51 243 Compétition World Cup 2026 Tour / Journée Journée 1 Entraîneur Suède Graham Potter Entraîneur Tunisie Sabri Lamouchi

La Suède et la Tunisie entament leur campagne de Coupe du monde 2026 dans un groupe F particulièrement compétitif, aux côtés des Pays-Bas et du Japon. La Suède, sous la houlette de Graham Potter, espère capitaliser sur sa dynamique offensive récente pour se démarquer. Avec 10 buts marqués en cinq matchs, l’équipe scandinave mise sur l’efficacité de son duo offensif Alexander Isak et Viktor Gyökeres. En revanche, la Tunisie, dirigée par Sabri Lamouchi, doit surmonter une série de résultats décevants, avec trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Les Aigles de Carthage devront resserrer leur défense, qui a concédé 10 buts récemment, pour espérer contrecarrer les plans suédois.

Avantage offensif pour la Suède face à une Tunisie en difficulté

Forme Suède

Date Domicile Score Extérieur Résultat 04/06/2026 Suède 2-2 Grèce D 01/06/2026 Norvège 1-3 Suède W 31/03/2026 Suède 3-2 Pologne W 26/03/2026 Ukraine 1-3 Suède W 18/11/2025 Suède 1-1 Slovénie D

La Suède aborde ce match après une série de performances offensives solides, marquant en moyenne deux buts par match sur leurs cinq dernières sorties. Malgré un match nul 2-2 contre la Grèce et une défaite 3-1 face à la Norvège, les Suédois ont su montrer leur capacité à renverser des situations complexes, comme lors de leur victoire 3-2 contre la Pologne. Alexander Isak et Viktor Gyökeres sont les fers de lance de cette attaque, et leur forme sera cruciale pour le succès de l’équipe.

Forme Tunisie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 06/06/2026 Belgique 5-0 Tunisie L 01/06/2026 Autriche 1-0 Tunisie L 01/04/2026 Canada 0-0 Tunisie D 29/03/2026 Haïti 0-1 Tunisie W 03/01/2026 Mali 4-3 Tunisie L

La Tunisie, de son côté, doit composer avec une série de résultats peu convaincants. Leur défaite 5-0 contre la Belgique souligne les problèmes défensifs de l’équipe. Avec seulement quatre buts marqués lors de leurs cinq derniers matchs, l’attaque tunisienne doit retrouver son efficacité pour espérer contrarier une défense suédoise qui, bien que parfois friable, reste solide.

Historique des confrontations

Suède et Tunisie ne se sont jamais affrontés récemment.

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En conclusion, bien que la Suède semble favorisée, le football reste imprévisible et chaque match peut réserver des surprises. Les paris sportifs comportent toujours une part de risque, et il est essentiel de parier de manière responsable.

Pour plus de détails sur d’autres matchs de la Coupe du monde 2026, consultez notre analyse du match Côte d’Ivoire contre Équateur ou découvrez les dernières nouvelles concernant l’équipe d’Allemagne face à Curaçao.

La compo de la Suède a fuité