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Pronostic Côte d’Ivoire Équateur : analyse, cotes et prono Coupe du Monde 2026

RD/YF
Pronostic Côte d&rsquo;Ivoire Équateur : analyse, cotes et prono Coupe du Monde 2026

Analyse et pronostic pour Côte d’Ivoire vs Équateur en Coupe du Monde 2026. Côte d’Ivoire sans Evan Ndicka, Équateur invaincu. Découvrez notre pari recommandé.

La rencontre entre la Côte d’Ivoire et l’Équateur marque le début de la Coupe du monde 2026 pour ces deux sélections du groupe E. La Côte d’Ivoire, bien que dynamisée par une série de quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs, doit faire face à l’absence d’un pilier défensif, Evan Ndicka. De son côté, l’Équateur aborde ce tournoi avec une invincibilité notable, ne concédant aucune défaite lors de ses cinq dernières sorties. Cette solidité défensive pourrait s’avérer cruciale dans une poule également composée de l’Allemagne et de Curaçao. Le match se déroulera au Philadelphia Stadium, un cadre de grande capacité qui pourrait influencer les dynamiques de jeu.

Forme récente — Côte d’Ivoire

Date Domicile Score Extérieur Résultat
2026-06-04 France 1-2 Côte d’Ivoire W
2026-03-31 Écosse 0-1 Côte d’Ivoire W
2026-03-28 Corée du Sud 0-4 Côte d’Ivoire W
2026-01-10 Égypte 3-2 Côte d’Ivoire L
2026-01-06 Côte d’Ivoire 3-0 Burkina Faso W

Forme récente — Équateur

Date Domicile Score Extérieur Résultat
2026-06-07 Équateur 3-0 Guatemala W
2026-05-31 Équateur 2-1 Arabie saoudite W
2026-03-31 Pays-Bas 1-1 Équateur D
2026-03-27 Maroc 1-1 Équateur D
2025-11-19 Équateur 2-0 Nouvelle-Zélande W

Historique des confrontations

Côte d’Ivoire et Équateur ne se sont jamais affrontés sur la période analysée.

Pour plus d’informations sur les autres équipes du groupe, consultez notre article sur les Bleus face au Sénégal ou découvrez comment la Suisse a été rejointe par le Qatar.

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RD/YF

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