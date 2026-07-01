Un nouveau sélectionneur ne résiste pas à l'élimination

Ça tombe comme des mouches. C’était devenu notre coup de cœur du Mondial après sa célébration survitaminée contre l’Allemagne. C’est aussi la dégaine de Sebastián Beccacece qui marque les esprits, ses longs cheveux blonds et son tatouage de Bielsa dans le dos.

« Nous avons tout donné »

Le sélectionneur argentin de l’Équateur a finalement démissionné après l’élimination des siens face au Mexique (2-0). « J’aurais aimé continuer, remporter un match de plus aujourd’hui. Je pense que l’essentiel était d’atteindre l’objectif que nous nous étions fixé. C’est le football : seuls les résultats comptent. Aujourd’hui, je dois dire au revoir à une famille magnifique, mais avec beaucoup de gratitude, beaucoup de sérénité et une grande paix intérieure, sachant que nous avons tout donné », a-t-il déclaré au média équatorien El Universo.

En poste depuis août 2024, Beccacece n’a pas réussi à mener cette génération dorée au-delà des seizièmes. Reste à savoir si Willian Pacho, Piero Hincapié et autre Moisés Caicedo pourront le faire avec son successeur.

Il va être dispo pour préparer Brice de Nice 4.

Revivez la victoire du Mexique contre l'Equateur (2-0)