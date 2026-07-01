S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • 16es
  • Mexique-Équateur (2-0)

Un nouveau sélectionneur ne résiste pas à l'élimination

EL
2 Réactions
Un nouveau sélectionneur ne résiste pas à l'élimination

Ça tombe comme des mouches. C’était devenu notre coup de cœur du Mondial après sa célébration survitaminée contre l’Allemagne. C’est aussi la dégaine de Sebastián Beccacece qui marque les esprits, ses longs cheveux blonds et son tatouage de Bielsa dans le dos.

« Nous avons tout donné »

Le sélectionneur argentin de l’Équateur a finalement démissionné après l’élimination des siens face au Mexique (2-0). « J’aurais aimé continuer, remporter un match de plus aujourd’hui. Je pense que l’essentiel était d’atteindre l’objectif que nous nous étions fixé. C’est le football : seuls les résultats comptent. Aujourd’hui, je dois dire au revoir à une famille magnifique, mais avec beaucoup de gratitude, beaucoup de sérénité et une grande paix intérieure, sachant que nous avons tout donné », a-t-il déclaré au média équatorien El Universo.

En poste depuis août 2024, Beccacece n’a pas réussi à mener cette génération dorée au-delà des seizièmes. Reste à savoir si Willian Pacho, Piero Hincapié et autre Moisés Caicedo pourront le faire avec son successeur.

Il va être dispo pour préparer Brice de Nice 4.

 

Revivez la victoire du Mexique contre l'Equateur (2-0)

EL

Commentaires

Les membres ont posté 2 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Boutique SO - Maillots

Maillot collector « Algérie 1982 »

à partir de 59.95€



C'est une putain de bonne question !

Avez-vous des sentiments amoureux pour Michael Olise ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
95
21
20
Revivez la victoire du Mexique contre l'Equateur (2-0)
Revivez la victoire du Mexique contre l'Equateur (2-0)

Revivez la victoire du Mexique contre l'Equateur (2-0)

Revivez la victoire du Mexique contre l'Equateur (2-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.