- Mondial 2026
- 16es
- Mexique-Equateur
En direct : Mexique-Equateur (0-0)
Par Tom Binet
Salut les costauds ! Pour ceux qui n'en n'auront pas eu assez avec Norvège-Côte d'Ivoire et le match des Bleus, on se retrouve à 3h du mat' du côté de Mexico pour finir la nuit tous ensemble !
Mexique
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Equateur
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
RR Raúl Rangel JS Jorge Sánchez ES Edson Álvarez JV Johan Vásquez JG Jesús Gallardo LR Luís Romo EL Erik Lira BG Brian Gutiérrez RA Roberto Alvarado RJ Raúl Jiménez JQ Julian Quinones
Par Tom Binet