En direct : Mexique-Equateur (0-0)

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Par Tom Binet
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Salut les costauds ! Pour ceux qui n'en n'auront pas eu assez avec Norvège-Côte d'Ivoire et le match des Bleus, on se retrouve à 3h du mat' du côté de Mexico pour finir la nuit tous ensemble !

Par Tom Binet

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