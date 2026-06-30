Pronostic Mexique Équateur : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Pronostic Mexique Équateur : analyse complète, notre pari « Mexique vainqueur » et le conseil BTTS Non pour ce choc de la Coupe du monde 2026.

Informations clés Le Mexique reste sur 5 victoires consécutives, dont 4 clean sheets .

. L’Équateur reste sur une victoire contre l’Allemagne mais n’a pas gagné à l’extérieur récemment.

Historique direct équilibré : 1 victoire chacun, 3 nuls sur les 5 derniers matchs.

Mexique n’a pas encaissé de but lors de 4 de ses 5 derniers matchs.

Cote Mexique vainqueur à 2.2, probabilité implicite de 45 %.

Infos du match Stade Mexico City Stadium (Mexico City, Mexico) — capacité 80 824 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 5 Entraîneur Mexique Javier Aguirre Entraîneur Équateur Sebastian Beccacece

La dynamique actuelle du Mexique retient d’emblée l’attention : cinq victoires consécutives, dont quatre clean sheets, et aucun match sans marquer depuis le début du tournoi. Cette solidité défensive s’est accompagnée d’une efficacité offensive constante (12 buts inscrits, 1 seul encaissé sur les cinq dernières rencontres). À l’inverse, l’Équateur, qualifié à la faveur d’une victoire de prestige contre l’Allemagne (2-1), a connu un parcours plus heurté, alternant difficultés offensives (deux matchs sans marquer) et résultats poussifs, notamment face à Curaçao (0-0) et lors du revers contre la Côte d’Ivoire (0-1). La confrontation Mexique – Équateur se joue dans un contexte où le Mexique, porté par son public au Mexico City Stadium, affiche une régularité nettement supérieure à celle de son adversaire. Les tendances statistiques des deux équipes, tant sur le plan défensif qu’offensif, structurent l’enjeu de ce seizième de finale, dans lequel la Tri vise à confirmer sa série et son invincibilité à domicile.

Pour comprendre davantage l’état d’esprit du sélectionneur mexicain et la stratégie mise en place, vous pouvez lire l’article Coupe du monde 2026 – Mexique : à la guerre comme Javier Aguirre.

Le contexte du match

VERDICT data : Mexique affiche une supériorité défensive et une meilleure dynamique

Forme récente du Mexique

Date Domicile Score Extérieur Résultat 25/06/2026 Tchéquie 0-3 Mexique V 19/06/2026 Mexique 1-0 Corée du Sud V 11/06/2026 Mexique 2-0 Afrique du Sud V 05/06/2026 Mexique 5-1 Serbie V 31/05/2026 Mexique 1-0 Australie V

La série actuelle du Mexique est marquée par une défense hermétique (1 but encaissé seulement sur 5 matchs, dont 4 clean sheets) et une attaque régulière : au moins un but marqué à chaque sortie, dont un pic à 5 face à la Serbie. Cette stabilité résulte d’un collectif bien huilé sous Javier Aguirre, avec un onze type rarement modifié et une gestion maîtrisée des temps faibles. Les adversaires rencontrés comportaient des profils variés, mais le Mexique s’est montré supérieur aussi bien face à des blocs regroupés (Australie, Corée du Sud) que lors d’affrontements plus ouverts (Serbie, Tchéquie).

Pour un éclairage sur les révélations africaines de cette Coupe du monde, découvrez aussi l’article sur Christ Inao Oulaï, le nouveau joyau ivoirien.

Forme récente de l’Équateur

Date Domicile Score Extérieur Résultat 25/06/2026 Équateur 2-1 Allemagne V 21/06/2026 Équateur 0-0 Curaçao N 14/06/2026 Côte d’Ivoire 1-0 Équateur D 07/06/2026 Équateur 3-0 Guatemala V 31/05/2026 Équateur 2-1 Arabie saoudite V

L’Équateur, sous la houlette de Sebastian Beccacece, a alterné les prestations. Si la victoire contre l’Allemagne (2-1) représente un pic, la sélection sud-américaine a montré des difficultés offensives sur d’autres rencontres, restant muette contre Curaçao et la Côte d’Ivoire. Défensivement, le bilan est mitigé : deux clean sheets seulement. Hors de ses bases, la sélection n’a pas encore gagné, ce qui interroge quant à sa capacité à s’exporter dans un contexte hostile comme le Mexico City Stadium. Le manque de constance dans la production offensive demeure un frein récurrent.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 15/10/2025 Mexique 1-1 Équateur 01/07/2024 Mexique 0-0 Équateur 05/06/2022 Mexique 0-0 Équateur 28/10/2021 Mexique 2-3 Équateur 09/06/2019 Mexique 3-2 Équateur

Sur les cinq dernières confrontations Mexique – Équateur, l’équilibre prédomine (1 victoire chacun, 3 nuls). Les rencontres sont souvent serrées, avec une moyenne de 2,4 buts par match. On note toutefois que le Mexique n’a plus battu l’Équateur depuis 2019, ce qui atténue l’avantage psychologique initial et rappelle la prudence nécessaire dans l’analyse du H2H.

Notre pronostic pour Mexique – Équateur

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► Le pari « Mexique vainqueur » est coté à 2,20. Cette cote correspond à une probabilité implicite d’environ 45 %, ce qui s’appuie sur la série en cours du Mexique (5 victoires, 4 clean sheets, invincibilité à domicile sur la période), la solidité défensive affichée et le contexte favorable du Mexico City Stadium. L’Équateur reste capable d’un coup d’éclat, en témoigne son succès face à l’Allemagne, mais son irrégularité offensive, surtout hors de ses bases (aucune victoire à l’extérieur récemment), pèse en défaveur d’un nouvel exploit. Le scénario à risque reste celui d’un bloc équatorien compact, capable de neutraliser la Tri comme lors de plusieurs nuls récents entre ces deux équipes.

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Notre pari bonus sur Mexique – Équateur

Le pari « Les deux équipes ne marquent pas » (BTTS – Non) est coté à 1,72. Ce choix se justifie par la série défensive du Mexique (4 clean sheets sur 5 rencontres), appuyée par deux matchs sur cinq où l’Équateur est resté muet. L’historique H2H confirme la tendance : trois des cinq derniers duels se sont soldés par un clean sheet d’un côté ou de l’autre. Le risque subsiste, mais les données récentes privilégient ce scénario.

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En conclusion, si la dynamique et le contexte jouent en faveur du Mexique, rien n’est jamais acquis dans un match à élimination directe et tout pari comporte une part d’incertitude. Le jeu responsable reste la règle. Le pronostic Mexique – Équateur s’annonce ouvert, mais les statistiques et la dynamique récente invitent à privilégier la victoire de la Tri ou un pari défensif.

En direct : Mexique-Equateur (0-0)