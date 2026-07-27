C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Alors que son histoire avec le Qatar SC s’est terminée après 11 petits matchs, voilà que Presnel Kimpembe a officiellement mis les voiles vers la deuxième division qatarienne et Al-Kharitiyath.

Battu en barrage d’accession l’an dernier, le nouveau club de Presko n’a plus connu la première division depuis la saison 2020-2021. Il connaît par contre parfaitement l’IA, avec une vidéo de présentation digne des plus mauvais graphismes de jeux vidéos.

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Champion d’Europe en 2025 et surtout champion du monde en 2018, Kimpembe continue donc son chemin avec le ballon rond, loin du plus haut niveau mais toujours sur les terrains. En espérant pour lui qu’il puisse rester le plus longtemps possible loin des pépins physiques, à bientôt 31 ans.

La meilleure action de sa saison restera définitivement d’avoir apporté la Ligue des champions à ses coéquipiers en finale de Ligue des champions.

Non, Gianni Infantino, cette Coupe du monde était loin d’être parfaite