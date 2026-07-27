S’abonner au mag
  • Qatar
  • Al-Kharitiyath

Le déclassement continue pour un champion du monde et d'Europe

JF
4 Réactions
Le déclassement continue pour un champion du monde et d'Europe

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Alors que son histoire avec le Qatar SC s’est terminée après 11 petits matchs, voilà que Presnel Kimpembe a officiellement mis les voiles vers la deuxième division qatarienne et Al-Kharitiyath.

Battu en barrage d’accession l’an dernier, le nouveau club de Presko n’a plus connu la première division depuis la saison 2020-2021. Il connaît par contre parfaitement l’IA, avec une vidéo de présentation digne des plus mauvais graphismes de jeux vidéos.

Embed www.instagram.com

Champion d’Europe en 2025 et surtout champion du monde en 2018, Kimpembe continue donc son chemin avec le ballon rond, loin du plus haut niveau mais toujours sur les terrains. En espérant pour lui qu’il puisse rester le plus longtemps possible loin des pépins physiques, à bientôt 31 ans.

La meilleure action de sa saison restera définitivement d’avoir apporté la Ligue des champions à ses coéquipiers en finale de Ligue des champions.

Non, Gianni Infantino, cette Coupe du monde était loin d’être parfaite

JF

Commentaires

Les membres ont posté 4 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Magazine Society "13 novembre" spécial 10 ans

à partir de 6.90€



C'est une putain de bonne question !

Zidane est-il le bon choix pour l'équipe de France ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
63

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.