La Premier League a les gardiens dans le viseur

La Premier League tape du poing sur la table. Dans un communiqué publié dans la soirée, l’auto-proclamée plus grande ligue du monde a annoncé, avec l’aval de l’IFAB, l’arrivée d’une « nouvelle règle en Premier League pour la saison 2026/2027 pour stopper les temps morts tactiques des gardiens de but. »

Un joueur de champ pourrait devoir sortir du terrain

La PL n’y va pas par quatre chemins en introduction de son communiqué : « Un joueur de champ devra quitter le terrain si le jeu est arrêté à cause d’une blessure d’un gardien ». Le ton est donné et vous avez l’idée, fini les gardiens qui se traînent au sol pour gagner du temps.

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Un essai qui concerne toutes les ligues majeures anglaises, masculines et féminines. L’idée serait qu’en cas de blessure d’un gardien, un joueur, désigné par son coach, doive sortir au moins une minute du terrain. Le problème est parfaitement identifié et ciblé : « remédier aux situations où les blessures des gardiens de but ont été utilisées pour briser l’élan, ralentir le jeu ou créer des occasions de donner des consignes tactiques. »

Il existe quelques exceptions, comme une collision entre le gardien et un joueur, un saignement du portier ou une faute sur le gardien nécessitant une assistance immédiate.

Cet essai, qui devrait durer toute la saison en Angleterre, sera suivi d’autres tentatives d’amélioration de la fluidité du jeu, comme un décompte de cinq secondes de la part de l’arbitre lorsque qu’il considère qu’un joueur gagne volontairement du temps sur une reprise de jeu, tout autant que la règle des 10 secondes pour les joueurs remplacés.

Une chose est sûre, on ne verra jamais de pauses fraîcheurs en Angleterre.

Non, Gianni Infantino, cette Coupe du monde était loin d’être parfaite