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Lionel Scaloni répond aussi aux haters

MJ
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Lionel Scaloni répond aussi aux haters

Tout le monde avait parlé, il ne manquait plus que le sélectionneur. Une semaine après la finale perdue contre l’Espagne, Lionel Scaloni a publié un long message sur Instagram pour s’excuser auprès des supporters argentins. « Je suis désolé de ne pas avoir pu vous apporter un autre trophée », a écrit le technicien, qui souhaitait offrir une nouvelle joie à son pays après les sacres continentaux de 2021 et 2024, et mondial de 2022.

« Voilà le vrai trophée »

Scaloni a surtout salué l’abnégation de ses « guerriers » : l’effort, la volonté, le refus d’abandonner et le fait de continuer lorsque les jambes ne répondent plus (quand ils ne peuvent plus casser des jambes). Sans oublier le petit passage désormais obligatoire sur les méchants qui critiquent l’Argentine. « Endurer les critiques de personnes qui ne nous connaissent même pas […] voilà le vrai trophée », a-t-il affirmé dans le même ton que De Paul, Otamendi et Lisandro Martínez avant lui.

Pas sûr que la FIFA accorde une étoile pour celui-là.

100 choses que les gens détestent plus que l'équipe d'Argentine

MJ

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