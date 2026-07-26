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À 41 ans, Mathieu Valbuena a trouvé un nouveau club

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À 41 ans, Mathieu Valbuena a trouvé un nouveau club

Petit Vélo a attendu la fin du Tour de France pour retrouver un club.

Malgré ses 41 printemps, Mathieu Valbuena n’en a pas encore terminé avec le ballon. Selon L’Équipe, l’ancienne gloire de l’OM a signé pour un an (plus une en option, qui se lèvera ou non en fonction du nombre de matchs joués) à Santa Lucia, un club de deuxième division maltaise. Valbuena avait été laissé libre après une saison passée à évoluer pour la réserve de l’Olympiakos, en D2 grecque, et ne s’attendait pas, selon le quotidien, à recevoir une telle offre cet été, alors qu’il pensait prendre sa retraite en Grèce, où il a ouvert une académie.

Objectif montée, donc, et peut-être la volonté de concurrencer Hilton et Dante.

Les notes du Tour de France 2026

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