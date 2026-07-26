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Enzo Le Fée s'illustre dans un numéro de soliste contre Liverpool

JD
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Enzo Le Fée s'illustre dans un numéro de soliste contre Liverpool

Le Fée crochète. Alors que Sunderland effectue son stage de pré-saison à Nashville, les supporters des Black Cats ont eu la confirmation qu’ils pourraient compter sur leur frenchie Enzo Le Fée pour l’exercice à venir, lequel s’annonce déjà historique avec une qualification validée en Ligue Europa, un an seulement après la promotion du club en Premier League.

Enzo solo

Face à Liverpool, le Lorientais de 26 ans a profité d’une contre-attaque pour remonter seul toute la moitié de terrain adverse, avant de déclencher une frappe du gauche qui a terminé sa course dans la lucarne opposée de Giorgi Mamardashvili.

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Malheureusement pour lui, Sunderland s’est finalement incliné (2-4) face aux hommes d’Andoni Iraola. Mais le titulaire indiscutable de l’effectif de Régis Le Bris (37 matchs débutés sur 40 la saison dernière) a encore deux occasions de s’illustrer, face à Leeds (le 31 juillet) et Wrexham (le 2 août), avant rentrer au bercail pour une double confrontation contre Lens (le 8 août), puis Rennes (le 15).

Objectif Euro 2028 avec les Bleus maintenant.

45 % de la Premier League en Coupe d’Europe la saison prochaine

JD

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