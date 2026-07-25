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Le PSG dans la danse pour un champion du monde ?

TB
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Le PSG dans la danse pour un champion du monde ?

Il débarque avec le trophée de la Coupe du monde aussi ? De retour à un très bon niveau pour guider l’Espagne vers une deuxième étoile, Rodri ne manque pas de courtisans cet été. Alors que son contrat à Manchester City se termine dans un an, l’Espagnol a été annoncé avec insistance du côté du Real Madrid ces derniers jours.

Mais selon les informations de RMC Sports, l’international espagnol pourrait également atterir en Ligue 1. Le PSG se serait en effet renseigné auprès des Citizens pour connaître leurs exigences en cas de transfert. Un dossier dans lequel le Barça est lui aussi engagé, et qui promet d’être particulièrement serré.

« Et Rodrigo Ballon d’or ! Et Rodrigo Ballon d’or ! »

Le beau message d'adieu de Kang-In Lee

TB

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