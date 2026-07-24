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ACTU MERCATO

Une sensation de la Coupe du monde rallie l'Arabie saoudite

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Une sensation de la Coupe du monde rallie l'Arabie saoudite

Risque d’y avoir beaucoup de jours ensoleillés, là-bas. Parmi les gros joueurs de la phase de poules de ce Mondial, Crysencio Summerville était attendu au mercato. Aussi bien pour ses grosses différences sur le côté droit que par la relégation de West Ham en Championship, lui offrant un bon de sortie. La Roma avait envie de se ruiner pour attirer ce grand fan d’Arjen Robben, proposant 45 millions aux Hammers. Une offre dérisoire, en comparaison à ce qui arrivait.

Rendez-vous avec deux internationaux français

Pour celui qui glanait ses premières sélections cet été, difficile d’imaginer un avenir à la Jarrod Bowen et rester dans Londres. L’ailier de 24 ans rejoindra plutôt Karim Benzema à Al-Hilal, contre un montant pharaonique de 70 millions d’euros. Parmi les Néerlandais les plus chers de l’histoire derrière Frenkie de Jong ou Virgil van Dijk, celui qu’on avait longtemps annoncé au Paris Saint-Germain a signé un contrat de quatre ans avec le club de Riyad.

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Il a appliqué les conseils de son cousin Jimmy : « run away, turn away ».

Une révélation du Mondial s’apprête à filer en Arabie saoudite

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