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Karim Benzema repris de volée par la Ligue des animaux

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Karim Benzema repris de volée par la Ligue des animaux

Tié pas un tigre. Bien loin de la Coupe du monde, Karim Benzema profite de ses vacances, qui ne sont pas au goût de tout le monde. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant d’Al-Hilal a posté des photos en compagnie d’espèces rares de tigre et de lion. Des clichés qui ont vivement fait rugir la Ligue des animaux.

Benzema a supprimé les clichés

Si le Nueve pose fièrement aux côtés d’un lion en rappelant le 69 et l’Olympique lyonnais, la Ligue des animaux explique, à travers un post sur les réseaux, que le Ballon d’or 2022 possède une grande influence qui en découle grande « responsabilité ». Il explique que « les tigres ne sont pas des accessoires de célébrités. Les lions ne sont pas des décors pour réseaux sociaux. »

La Ligue des animaux a indiqué espérer que « Karim Benzema comprendra qu’un animal sauvage n’est pas un trophée photographique et qu’il choisira à l’avenir d’utiliser sa notoriété pour protéger les animaux plutôt que pour banaliser leur exploitation ».

Embed www.instagram.com

Une intervention qui a peut-être porté ses fruits puisque KB9 a retiré les clichés.

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EM

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