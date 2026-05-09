S’abonner au mag
  • Arabie saoudite
  • Al Hilal

Un Français offre un trophée à Al Hilal

MBC
4 Réactions
Un Français offre un trophée à Al Hilal

Un énième tatouage pour fêter ça ? Pour commencer le week-end foot sur du velours, Al Hilal a remporté la Coupe d’Arabie saoudite vendredi soir contre Al Kholood. Alors que le club de Riyad était mené dès la 4e minute, Karim Benzema et sa bande ont rapidement réagi en inscrivant deux buts juste avant la mi-temps, dont un marqué par l’autre Français de cette équipe pilotée par Simone Inzaghi, Theo Hernandez.

Premier trophée pour Hernandez

Sur un centre mal renvoyé par l’arrière-garde d’Al Kholood, l’ancien joueur de l’AC Milan a envoyé un coup de casque petit filet. Grâce à cette frappe croisée imparable pour le pauvre portier argentin Juan Pablo Cozzani, Al Hilal remporte sa douzième Coupe d’Arabie saoudite. Theo Hernandez, payé rappelons-le 20 millions par saison au royaume wahhabite, glane son premier trophée avec le club saoudien.

Snif, le mignon Mathieu Patouillet n’était pas dans le groupe.

Benzema maintient Al-Hilal dans la course au titre

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.