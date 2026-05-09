Un Français offre un trophée à Al Hilal

Un énième tatouage pour fêter ça ? Pour commencer le week-end foot sur du velours, Al Hilal a remporté la Coupe d’Arabie saoudite vendredi soir contre Al Kholood. Alors que le club de Riyad était mené dès la 4e minute, Karim Benzema et sa bande ont rapidement réagi en inscrivant deux buts juste avant la mi-temps, dont un marqué par l’autre Français de cette équipe pilotée par Simone Inzaghi, Theo Hernandez.

Premier trophée pour Hernandez

Sur un centre mal renvoyé par l’arrière-garde d’Al Kholood, l’ancien joueur de l’AC Milan a envoyé un coup de casque petit filet. Grâce à cette frappe croisée imparable pour le pauvre portier argentin Juan Pablo Cozzani, Al Hilal remporte sa douzième Coupe d’Arabie saoudite. Theo Hernandez, payé rappelons-le 20 millions par saison au royaume wahhabite, glane son premier trophée avec le club saoudien.

Snif, le mignon Mathieu Patouillet n’était pas dans le groupe.

Benzema maintient Al-Hilal dans la course au titre