La fierté de Walid Mesloub après le but de son fils contre Nantes

Une joie de papa. À la retraite depuis 2020, Walid Mesloub a peut-être renoué avec les émotions d’un but, en vivant celui de son fils, ce vendredi soir à Bollaert. Dix-huit secondes après son entrée en jeu, Mezian Mesloub a délivré Lens et condamné le FC Nantes, pour sa première apparition dans le monde professionnel.

Papa heureux

« Je suis très fier. J’étais très ému dès sa convocation, le voir sur le terrain fouler cette pelouse, le voir faire ça, très honnêtement, je n’étais pas prêt, a réagi le paternel au micro de Ligue 1+. Je savais de quoi il était capable, je ne pensais pas qu’il allait être aussi précoce. Je suis très fier de lui en tant que papa, sa famille aussi. Il a été récompensé, même si on sait que le chemin est encore bien long, on va l’accompagner au mieux. Je voulais souligner l’apport du club, féliciter les éducateurs, les formateurs, toute la structure. Tout le monde travaille pour amener ces jeunes joueurs au haut niveau, ce soir j’ai de la chance que ce soit mon fils, j’espère qu’il y en aura d’autres. »

🎙️ « Je lui ai dit de ne pas être en retard aux causeries » Comment Walid Mesloub a accompagné son fils, Mezian, jusqu’à son premier but chez les pros… seulement 11 secondes après son entrée en jeu 🤯 pic.twitter.com/JvcY4Z8iUM — L1+ (@ligue1plus) May 8, 2026

Passé par Lens en fin de carrière (2018-2020) et adjoint de l’équipe réserve, l’ancien joueur de 40 ans avait glissé quelques mots à son fiston avant le match : « Je lui ai dit de ne pas être en retard aux causeries, sur ça il est très assidu. La seule chose que je lui ai dite pour ne pas le chambouler, c’est de prendre du plaisir si on fait appel à lui, qu’il montre de quoi il est capable. Même lui ne réalise pas, même si je sais qu’il est très ambitieux, dès demain il va vouloir passer à autre chose. On va le féliciter, c’est exceptionnel. »

Oui, c’est ce qu’on appelle un coup de vieux pour les amoureux de notre bonne vieille Ligue 1.

Le jeune Mesloub propulse Lens en Ligue des champions et envoie Nantes en Ligue 2