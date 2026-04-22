Faut-il envahir une pelouse avant de gagner un trophée ?

Ce mardi soir, les Lensois ont envahi la pelouse du stade Bollaert pour fêter la qualification du Racing pour leur première finale de coupe de France du siècle. Mais Lens n'a pas encore gagné le trophée. La prudence est-elle mère de sûreté ?

Sprinter au milieu de la foule, glisser sur la pelouse avec ses meilleurs potes, avaler un brin d’herbe, en arracher une motte pour la mettre dans sa poche, toucher la barre transversale, déchirer son jean et partir en prenant un selfie. Tout supporter en rêve. Peu l’ont réalisé. Les demi-finales des coupes nationales sont un merveilleux moyen d’accéder à ce bonheur. Lens, après un mardi de folie, est le dernier exemple, en attendant Strasbourg, Nice et les autres. Les supporters nantais après les demi-finales contre Monaco et Lyon, l’ont connu deux fois ces dernières années et savent trop bien à quel point c’est éphémère.

Le football et la fête

Les fans de foot s’approprient régulièrement les pelouses pour faire la chouille. En 2009, Bollaert avait fêté ainsi sa promotion en Ligue 1. Le Raymond-Kopa d’Angers a accueilli un maintien de cette manière la saison dernière, alors qu’on y célèbre très facilement un titre, comme la première Ligue des champions parisienne à Munich. La coutume traverse l’Europe, du nord au sud, même si les cultures et les rapports aux ultras diffèrent. Les images sont splendides et les moments inoubliables. Bref, chouraver un bout de moquette ne date pas d’hier.

#CDF | 🤩 La pelouse de Bollaert est envahie par les supporters lensois ! LES SANG ET OR SONT EN FINALE 🔥 #RCLTFC 📺 Suivez le match en direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/reTkw1KcJZ — francetvsport (@francetvsport) April 21, 2026

Accéder à une pelouse, c’est signifier, comme en témoignent les magnifiques portés du Lensois Mamadou Sangaré, que ces moments de bonheur sont rares. Parce qu’il faut déjà atteindre les demi-finales, disputer la sienne à domicile et enfin la gagner. C’est pas tous les quatre matins finalement. Alors forcément, le symbole est fort : les supporters s’approprient l’espace sacré, de luttes et de conquêtes. Ils entrent sur scène. Ils foulent la même herbe. La gloire de leurs idoles devient la leur. Envahir une pelouse, c’est ouvrir des portes, celles de la finale, celles des possibles. Dans son règlement, la LFP distingue d’ailleurs l’envahissement de terrain « festif », sanctionné d’une amende, de celui « hostile », passible d’un huis clos, comme le Lens-Lille de 2021.

Effet boomerang ?

Le reste appartient au futur. Certains envahissements ont accouché d’une souris. Après avoir fait la bringue en 2013, Rennes n’a pas remporté la Coupe de la Ligue. Ni la Coupe de France 2014. Comme Nantes, en 2023. Comme si ce moment avait finalement sorti les joueurs de la finale. « Voir Lens rappelle des souvenirs. Après Rennes- Montpellier, on n’avait malheureusement pas fait le boulot lors de la finale. Finalement, le plus beau moment de l’épopée était la demi-finale, remet par exemple Benoît Costil, héros malheureux des Rennais. Le regret, c’est ça. » Ne pas mettre la charrue avant les bœufs, diraient les anciens. Lens est donc prévenu.

Joie rennaise. Synonyme : CDD.

Pierre Sage a d’ailleurs tempéré les siens en conférence de presse : « Le seul sentiment que j’ai ce soir, c’est que j’ai envie de gagner la finale. Je vous avoue que le fait que ça ait tardé un peu, que le public nous a empêchés de faire le tour d’honneur, m’a fait un peu redescendre en joie. J’ai tout de suite pensé au match suivant, le plus important pour valider ce parcours et bien préparer le cadeau d’anniversaire que ce club mérite. » Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés.

L’art également de rappeler que la prudence est la mère des vertus. « Mon émotion ? L’impatience de jouer la finale. C’est la seule », a statué l’entraîneur lensois. Une manière de rappeler que les compétiteurs ne sont pas en tribunes. « Il faudra aller gagner au Stade de France, sinon ça n’aura servi à rien », a renchéri Florian Thauvin, concentré. La demie, elle, restera à jamais une des plus belles soirées de la grande histoire Sang et Or. Le trophée n’effacera pas ce souvenir.

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