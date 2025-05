En direct : suivez le multiplex de Ligue 1

Si la Ligue 1 2024/2025 connait déjà son champion, tout reste à faire dans la lutte pour les places européennes, où six équipes se disputent encore les tickets continentaux. En bas de tableau, Reims, Angers, Nantes, Le Havre et St-Étienne veulent éviter d'accompagner le MHSC au purgatoire. C'est parti pour l'avant-dernière journée de championnat !

Reims 0-2 Saint-Étienne

But de Tardieu (3e) et Cardona (43e) pour les Verts

Auxerre 1-0 Nantes

Angers 2-1 Strasbourg

But de Lepaul (15e) pour le SCO // But de Bakwa (43e) pour le Racing

Le Havre 0-0 Marseille

Rennes 1-0 Nice

But de Kalimuendo (15e) pour Rennes

Montpellier 0-2 PSG

But de Mayulu (44e) pour le PSG

Toulouse 1-0 Lens

Brest 1-0 Lille

But de Ajorque (41e) pour les TyZefs

Monaco 0-0 Lyon

22h10 : Qu’il fait plaisir ce furieux parcage plein à craquer des Magic Fans stéphanois…

22h09 : En voilà de belles intentions messieurs les acteurs ! Vous voyez quand vous voulez, c’est pas si compliqué ?!

22h07 : Et ça déroule ! Ramos double la mise pour un champion de France qui n’en a pourtant rien à foutre, c’est dire le niveau de nos pauvres amis héraultais…

22h06 : Et l’ouverture du TéFéCé signée Gboho d’un subtil enroulé du droit !

22h05 : Le doublé pour Esteban Lepaul !du côté du SCO !! Non mais quel joueur lui !!

22h02 : À peine le temps d’un petit pipi, et voilà que c’est déjà reparti !

22h : Ajorque, ça lui arrive de marquer des buts un peu plus originaux ?

🦸‍♂️ | Qui d'autre que le héros Brestois, Ludovic Ajorque, pour libérer les Pirates ! Rien ne va plus côté Lillois ! 🥶 ⚡ #MultiZone #SB29LOSC Regardez le MultiZone ici : https://t.co/cC6cQ3DbLL ! 👈 pic.twitter.com/ECqzhniM5E — DAZN France (@DAZN_FR) May 10, 2025

21h56 : 8 petits buts, c’est quand même pas la folie les gars… on souffle un grand coup et on se reprend en deuxième hein ?! On veut vibrer devant ce multi nous !

21h55 : En bas de tableau, pour le coup, c’est l’ASSE qui tient le gros coup avec cet avantage de deux buts sur la pelouse de Reims…

21h54 : Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’aucun des candidats à l’Europe ne souhaite prendre large : encore un coup de DAZN pour pimenter le dernier multi de l’année

21h50 : Bon, on peut enfin souffler, c’est la mi-temps partout. Et bah les ptits zamis, on s’est bien ennuyés la majorité du temps, mais cette fin de premier acte a été assez fou.

21h48 : la mi-temps est déjà sifflée sur plusieurs terrains, mais ça continue à jouer sur d’autres. On reste A-TTEN-TIFS

21h47 : Donc on n’a littéralement rien à écrire pendant 45min et faut que tout arrive d’un coup d’un seul !! Je pianote au plus vite, la tendinite au bras n’est plus très loin.

21h46 : Et Gaetan Perrin qui vient s’ajouter à la folie de cette fin de première mi-temps !! L’AJA ouvre le score !

21h44 : But de Mayulu !! La frappe surpuissante du titi parisien plonge La Mosson dans un silence encore plus lourd !

21h43 : Et Bakwa qui égalise face à Angers !! Il fout quoi exactement le portier du SCO ?

21h42 : La caboche d’Ajorque débloque la situation à Le Blé !! Et Cardona double la mise pour l’ASSE !!!

21h41 : On en pense quoi des tresses plaquées du Jo’David ? PSartek franchement non ?

21h36 : Ahhh, ben non, fausse alerte : le but de Cissé est finalerment annulé pour une faute au départ de l’action rennaise, dommage.

21h35 : ET buuuuuut au Roazhon Park !! Quel but du ptit Djaoui Cissé pour les Rennais !!! Nice coule en Bretagne !

21h35 : Y’a eu de la casse côté lillois : Bakker doit céder sa place à Chuba Akpom

21h33 : Et encore Philippe Kohn qui refuse qu’on s’amuse ! C’était cette fois Fofana qui s’était essayé d’un joli enroulé

21h32 : Woah l’ambiance atroce à la Mosson, on entend les moustiques voler d’ici…

21h31 : Mais dites donc, c’est le SCO également qui fait une sacrée affaire pour l’instant ! Les Angevins sont virtuellement sauvés mais bon, c’est loin d’être fini…

21h29 : Ouuuuuh la parade énorme de Gorgelin pour sortir l’enroulé pied gauche de Greenwood !!

21h25 : allez puisqu’on s’ennuie un peu, voici l’un des highlights de la soirée pour l’instant (déso, y’a pas grand chose)

21h24 : BIM, le ballon en pleine trogne de Morgan Sanson ! Elle doit piquer celle-ci, l’occasion de se remémorrer la photo iconique de notre Éric Carrière national.

21h22 : coup dur pour les Gones, qui voient Clinton Mata sortir prématurément sur blessure. Et double peine pour eux, puisque c’est Caleta Car qui rentre !

21h21 : mine de rien, ce sont bien les Dogues qui font le bon coup pour l’instant, tandis ce que ses concurrents strasbourgeois et niçois sont pour l’instant menés

21h19 : Et bah on était pas loin de la fermer illico ! Gouiri marque pour l’OM mais son but est refusé pour un hors-jeu logique

21h18 : Les Marseillais semblent malmenés au stade Océane, où Le Havre joue crânement sa chance et joue littéralement sa peau

21h15 : EETT BUT À ANGERS POUR ESTEBAN LEPAUL ET LE SCO !! ET KALIMUENDO DANS LA FOULÉE POUR RENNES ! Ça s’anime !!!

21h12 : sacrée parade de Kohn sur la frappe croisée de Lacazette !! Oh les gardiens, vous voulez pas qu’on vibre devant ce multi ou quoi ?!

21h10 : Le Duc Rabiot pas loin d’ouvrir le score au Havre !! Son coup de casque vient fracasser la barre du portier havrais

21h07 : pas beaucoup de raisons de s’enflammer dans ce multi, pour l’instant. L’enjeu prendrait-il le pas sur le jeu ? Un commentaire signé Florent Sinama-Pongolle.

21h05 : quelle parade de Tenas à la Mosson ! Le 3ème gardien du PSG brille dès le début de ce match pour du beurre !

21h03 : Ça y est ! Le premier but de la soirée est pour Florian Tardieu pour les Verts !! L’ASSE ouvre le score à Reims !

21h02 : Toujours aucun but dans ce multi, on commence à sérieusement s’emmerder #farmersleague

21h : Et c’est parti les p’tits zamis !!! Le multiplex est désormais ouvert !!

20h58 : Elle est à combien est la cote du golazo d’André Ayew qui prive l’OM d’Europe ? C’est pour un pote…

20h55 : Ça y est, vous êtes installés ? La classique pizza/bière devant le multiplex qui fait zizir ? On espère en tout cas que vous n’avez pas sorti ces saloperies d’Apericubes… asseyez-vous, ça commence dans 5 petites minutes !!

20h51 : Dans le camp d’en face, tonton Fonseca décide laisser Cherki et Mikautadze sur le banc… à priori ça vient bétonner

🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter l'AS Monaco 👊🔴🔵#ASMOL pic.twitter.com/bRaAAgELk9 — Olympique Lyonnais (@OL) May 10, 2025

20h50 : Côté ASM, on sort l’artillerie lourde pour la réception de Lyon, peut-être le match le plus important de la saison des Monégasques

20h45 : C’est quoi le match le plus frisson de la soirée selon vous ? Monaco-Lyon ? Le Havre-Marseille ? Empoli-Parme ? Gil Vicente-Arouca ?

20h40 : Allez on vous l’accorde, le TFC-Lens ne vaut pas grand chose non plus niveau suspense… Mais sur les 7 autres terrains de Ligue 1, ça risque d’être la guerre pour la course à l’Europe et/ou au maintien !! Soyez à l’heure, ça commence à 21h !

20h35 : Y’a du suspense à tous les étages ce soir ! Bon hormis à la Mosson évidemment, où la bande à Téji est déjà en Ligue 2, et où le champion Parisien n’aura cette fois pas l’occasion de fausser le championnat :)

20h30 : BOOOONSOIIIR À TOUTES ET À TOUS LES SOFOOTIX ! Alors, prêts pour ce multiplex de la J33 qui s’annonce plein de buts, de ratés, de rebondissements, de candidats à l’Europe qui serrent les fesses et de candidats à la Ligue 2 qui serrent encore plus les fesses ?? Bref, la Ligue 1 qu’on aime quoi !!!!

Lorient champion, Guingamp en playoffs, Martigues relégué